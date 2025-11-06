Eso de insultar a Miss México, Fátima Bosch, le ha traído varios problemas a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia. Ahora el comité organizador canceló la cena que el empresario habría organizado con 10 de las candidatas a ganar la corona.

En un comunicado publicado por junta directiva del Miss Grand International (MGI) se dio a conocer la "preocupación, incomodidad y presión" que se generó entre sus patrocinadores por el revuelo mediático que causó la polémica entre Nawat y la concursante tabasqueña.

"Debemos cancelar el evento cena y programa de entrevistas especial de las 10 finalistas con la Reina Victoria y el Sr. Nawat", anunciaron.

Derivado de la cancelación mediática que ha tenido Itsaragrisil en el marco de los preparativos de Miss Universo 2025, MGI dijo que tuvieron que " suspender su apoyo a este evento en particular " , por lo que se disculparon con los admiradores de estos concursos.

ENTÉRATE: Fátima Bosch. ¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario que llamó “tonta” a Miss México?

Pese a ello, en su cuenta de Instagram los cibernautas aplaudieron la decisión de cancelar la cena de Nawat con las reinas de belleza.

"Dejemos esa cenita para el próximo año en tu concurso", "Gracias por comprender finalmente que esto es Miss Universo ", se lee entre los comentarios.

Cabe destacar que Miss Grand International se fundó en Tailandia y es otro concurso de belleza que está fungiendo como organización anfitriona de Miss Universo 2025.

De acuerdo con su portal, entre los principales rostros que destacan de su comité organizador está Nawat Itsaragrisil, quien recientemente recibió el apoyo público de Miss Grand España 2025, Aitana Carolina Jiménez, exhortando a tener empatía con el organizador luego de que él llorara en sus intentos de justificar lo ocurrido en la ceremonia de bandas .

REVISA: Miss Universo y Miss Irak se levantan por Miss México y abandona el evento tras insultos a Fátima Bosch

¿Cuáles son las sanciones que ha recibido Nawat Itsaragrisil?

Entre las sanciones y críticas que ha recibido Nawat Itsaragrisil derivado de los insultos contra Fátima Bosch, está el pronunciamiento emitido por Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.

En el criticó duramente al empresario tailandés, calificando la situación viralizada como una humillación cometida hacia la mexicana, por lo que anunció que la participación de Nawat en la edición de este año sería nula o limitada.

LEE AHORA: Continúa drama en Miss Universo: Nawat Itsaragrisil llora mientras intenta disculparse por insultar a Fátima Bosch

Por su parte, la ex Miss Universo 1996, Alicia Machado, quien tras ganar la corona fue víctima de bullying ejercido por Donald Trump, exigió la renuncia de Nawat.

Pese a las varias disculpas del organizador de Miss Universo Tailandia, en redes sociales han cuestionado la sinceridad de sus palabras.

TE INTERESA: “Mexicana que se da a respetar”. Fátima Bosch denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil tras llamarla “tonta”

Hasta el momento los representantes del certamen de belleza no han publicado una postura definitiva o que sanciones podría enfrentar Nawat luego de que las reinas de belleza expresaran su respaldo hacia Fátima Bosch.