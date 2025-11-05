Aunque parecía que Fátima Bosch Fernández, Miss México, había dado "vuelta a la página" luego de que Nawat Itsaragrisil, director d e Miss Universo Tailandia , entre lágrimas se disculpara públicamente por el conflicto ocasionado en la ceremonia de las bandas, este miércoles la participante tabasqueña reapareció en redes sociales.

Este miércoles se realizó el evento de bienvenida a la 74 edición de Miss Universo, donde las 120 representantes de su país se presentaron.

Luego de que Fátima Bosch emitiera su postura sobre los insultos en su contra aseguró que se concentraría en el certamen de belleza que está a menos de 20 días de celebrarse, se había mantenido alejada de sus redes sociales.

No obstante, hace unas horas compartió algunos instantes de su participación en la gala de bienvenida acompañado de un revelador mensaje:

"Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse, nunca ha sido parte de nuestra historia", afirmó.

La publicación de Bosch Fernández se suma a las frases contundentes con las se defendió ante la prensa tras exigirle respeto a Nawat Itsaragrisil, quien perdió el control durante una discusión donde terminó insultándola varias veces.

"Vine a ser una voz, no una muñeca que vestir", comentó este martes al hacer un posteo con el que confirmaba que se mantendría participando dentro del certamen de belleza.

La presión mediática contra Nawat Itsaragrisil llegó a tal grado que en al menos tres ocasiones se ha disculpado públicamente pidiendo empatía dado al estrés que le ha generado ser el organizador de este año.

Pese a ello, reinas de belleza y cibernautas en estos días no le han dado tregua señalando constantemente la falta de respeto hacia la mexicana, quien tuvo que retirarse del salón para evitar que la confrontación siguiera escalando.

¿Cuándo será la coronación de Miss Universo 2025?

Esta es la fecha y el lugar donde se realizará la coronación de la nueva Miss Universo 2025: