El certamen de belleza Miss Universo 2025 continúa envuelto en la controversia mediática tras el escándalo protagonizado por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien fue sancionado y restringido de futuras actividades oficiales del concurso por insultar públicamente a Fátima Bosch, Miss Universe México.

El incidente, ocurrido durante la ceremonia de la entrega de bandas, desató una ola de indignación internacional debido a que Nawat llamó “tonta” a la representante mexicana en medio de una discusión desatada por la publicidad de Tailandia en redes sociales.

La gravedad del incidente llevó a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, a intervenir directamente y emitir una sanción contra el empresario tailandés. De acuerdo con un comunicado difundido después de la polémica, Rocha confirmó que se tomarán medidas “corporativas y legales” contra Itsaragrisil por lo que calificó como “actos malintencionados” e inaceptables dentro de la organización.

“Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, expresó Rocha en un video publicado en Instagram. El empresario mexicano subrayó que el comportamiento del empresario y personalidad de la televisión tailandés violó los principios de respeto y equidad que el certamen de belleza Miss Universo busca promover a nivel mundial.

“quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio hacia Nawat por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratándola de silenciarla y excluirla. ¡Basta Nawat!”, dijo Rocha.

“(...) He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe, y que esta sea muy limitada o nula”, detalló.

“No permitiré que se violen los valores del respeto y la dignidad de la mujer”, apuntó Rocha en su declaración oficial.

Luego del dramático episodio que acaparó las tendencias en línea y los titulares de la prensa internacional, Nawat emitió sus disculpas a través de un video compartido en sus redes sociales, pero al parecer su pronunciamiento no calmó la indignación.

En su comunicado, Rocha señaló que el empresario tailandés cometió un “grave abuso de poder” y que sus acciones “representan todo lo contrario a los valores de Miss Universe”.

Asimismo, señaló que la organización lo sancionará prohibiéndole la participación en el certamen, que se llevará a cabo precisamente en Tailandia el próximo 21 de noviembre de 2025.

Fátima Bosch continúa su participación en Miss Universo 2025 como representante de México, con el respaldo de la comunidad internacional, de sus compañeras en la competencia, y de miles de seguidores en el mundo que la consideran ya un símbolo de dignidad y empoderamiento femenino por la forma en que se defendió de Nawat y exhibió el maltrato que vivió del hombre.