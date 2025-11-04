Meghan Markle está preocupada porque se le podría vincular a un nuevo escándalo en el que ella no es la protagonista: se trata de la relación que hasta ahora se sabe sostiene con las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del exduque de York, quien recientemente fue despojado de sus títulos reales tras revelarse nuevos detalles del presunto abuso sexual contra menores que cometió. La exactriz de “Suits” se alejó de ellas y no quiere que el príncipe Harry mantenga contacto con sus primas, reveló una fuente.

Desde que Meghan y Harry renunciaron a sus deberes reales y se fueron a vivir a Montecito, California, sólo mantuvieron contacto con dos personas de la familia real: se trata de la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, quienes, de acuerdo con medios británicos, apoyaban a los duques de Sussex y mantenían una buena relación de amistad.

Varias veces se ha comentado del gran cariño que siente Harry por sus primas, con quienes pasaba mucho tiempo en las celebraciones de Navidad que se llevaban a cabo en Sandringham. Sin embargo, las cosas entre ellos habrían cambiado de un día para otro luego del escándalo que enfrenta el príncipe Andrés tras darse a conocer nuevos detalles que lo vinculan con el delito de abuso sexual.

Según un experto en la realeza, el príncipe Harry siente "mucha simpatía" por sus primas; sin embargo, su esposa Meghan podría estar interesada en "distanciarse" de ellas considerando lo delicado de la relación de Andrés con Jeffrey Epstein, así lo aseguró Duncan Larcombe a The Mirror .

“Aunque puede haber una ‘división’ entre los Sussex sobre el apoyo a Beatriz y Eugenia, ni Harry ni Meghan quieren que se les relacione con Andrés y su exesposa Sarah Ferguson”, añadió. “Harry siempre ha sido muy cercano a Beatriz y Eugenia. No se veían mucho durante su infancia porque no vivían muy cerca el uno del otro, pero siempre se reunían por Navidad en Sandringham”, dijo el experto

No obstante, también mencionó que si bien la relación de Harry con Beatriz y Eugenia podría hacer que esté más inclinado a cuidar de sus primas, Meghan está más preocupada por la imagen que proyectaría cualquier asociación con el expríncipe Andrés. Por tal motivo, estaría sugiriendo a su esposo que no se acerque a ellas.