Tras revelarse nuevos detalles del caso Epstein que lo vinculan directamente con el delito de abuso sexual de menores, el príncipe Andrés comunicó oficialmente que renuncia a todos sus títulos reales; la decisión llegó unas horas después de que se dieran a conocer extractos de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, en las que contó que el exduque de York adivinó su edad (17 años) y le dijo: “Mis hijas son un poco menores que tú”.

La familia real habría decidido darle la espalda al príncipe Andrés luego de que salieran a las luz nuevos detalles de la supuesta relación que sostuvo con el empresario Jeffrey Epstein. El jueves 16 de octubre, el diario británico The Guardian publicó algunas frases extraídas del libro “Nobody's girl", escrito por Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrés de abuso sexual; dicho libro póstumo de Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, saldrá a la venta el 21 de octubre.

Según el relato de Giuffre, le presentaron al príncipe Andrés en marzo de 2001 y sostuvo varios encuentros sexuales con él; en el primero, el hijo de la reina Isabel II le habría dicho “Mis hijas son un poco menores que tú". Giuffre también escribió: “Era lo suficientemente amistoso, pero aún así con un aire de derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento".

Tras darse a conocer esta información, el exduque de York lanzó un comunicado, a través del Palacio de Buckingham, en el que negó las acusaciones, pero, para “priorizar su deber hacia su familia y su país”, tomó la decisión de renunciar a sus títulos reales.

“Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”, indicó.

Agregó: “Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí”.

En esta ocasión y por la presión que ya había en Reino Unido, la familia real habría preferido apartarse de Andrés pues los ciudadanos manifestaron su enojo e inconformidad porque la monarquía tolere este tipo de conductas delictivas en uno de sus integrantes.