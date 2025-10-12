Parece ser que el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle está riesgo luego del sinfín de polémicas que han enfrentado como pareja debido a su mala relación con la familia real y problemas con sus múltiples negocios en Estados Unidos.

De acuerdo con una fuente cercana a los duques de Sussex, su matrimonio tiene “muchas grietas” que son ahora “imposibles de ignorar”. Según afirmó el informante, la pareja enfrenta presiones personales y profesionales, que están poniendo en riesgo su familia y todo lo que construyeron en los últimos cinco años, desde que abandonaron su lugar en la familia real.

Al parecer la oportunidad que tuvo el príncipe Harry de reconciliarse con su padre, y las opciones que tiene para regresar al Reino Unido han creado tensión dentro de su matrimonio, ya que ella no quiere regresar ni quiere que se le vincule a los miembros activos de la institución.

“Cada vez es más evidente que las cosas ya no son tan fáciles como antes. Harry ha empezado a reflexionar sobre algunas de las decisiones que tomaron, en particular sobre cómo dejaron la familia real. Ha admitido que la forma en que se desarrolló todo le ha afectado mucho”, apuntó la fuente al medio Radar Online.

Desde hace unos meses se había rumorado que los Sussex enfrentaban problemas maritales que los estaban llevando al divorcio; sin embargo, la pareja continúa junta, aunque trabajando por separado y tomando sus propias decisiones profesionales.

Tras la reunión “de la paz” que sostuvo Harry con el rey Carlos hace unas semanas revivió estos rumores de separación, debido a que el príncipe quiere retomar su vida en Inglaterra con su familia y llevarse a sus hijos consigo, pero Meghan se ha mantenido con la decisión de permanecer en Estados Unidos liderando sus proyectos.

La fuente señaló que la oportunidad que tiene Harry de volver con su familia ha creado “una brecha” entre él y Meghan, ya que no quieren lo mismo; mientras el duque desea regresar al lugar donde creció y ocuparse de sus tareas reales, su esposa quiere manejar su vida profesional en California, liderando los proyectos As Ever y la serie With Love, Meghan que tiene con Netflix.

“Están empezando a llevar vidas muy separadas. Harry suele estar en el Reino Unido o concentrado en su labor benéfica, mientras que Meghan está muy involucrada en sus propios proyectos. Esto está creando una brecha entre ellos que cada vez es más difícil de cerrar”, reveló el insider.

Tras el acercamiento que logró Harry con su padre, Meghan tiene la firme decisión de quedarse en Estados Unidos con sus hijos.

A Meghan no le importa que su esposo pueda estar decepcionado de la vida que han hecho en California desde el 2020, de sus negocios que han fracasado, pero principalmente no le interesa que él se sienta solo, lejos del lugar donde creció, sin su familia y sin hacer lo que se le enseñó a hacer toda su vida, como llevar a cabo las labores benéficas dentro de la monarquía y otras tareas reales, afirmó la fuente.