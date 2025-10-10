El mundo del espectáculo en México está de luto tras la muerte de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, quien perdió la vida por impactos de arma de fuego mientras se encontraba circulando en la Ciudad de México. Su fallecimiento causó consternación y decenas de celebridades lo despidieron, incluyendo su novia, la influencer Mariana Ávila. ¿Quién era Fede Dorcaz? Te contamos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX señaló que Fede Dorcaz, de 29 años, se encontraba transitando por el anillo Periférico cuando fue interceptado y atacado con un arma de fuego. “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, reportaron en un comunicado.

¿Quién era Fede Dorcaz, novio de la influencer Mariana Ávila?

Federico Dorcazberro, mejor conocido como Fede Dorcaz, era originario de Mar de Plata, Argentina; nació en 1996 y, a la edad de 13 años, se mudó con sus padres a España, en busca de mejores oportunidades, así lo informó el propio artista en su página web oficial.

Desde los 18 años incursionó en el mundo del modelaje, trabajo que le permitió laborar en España, Italia y Estados Unidos. A la par, Fede Dorcaz desarrolló un gusto particular por la música, pasión que lo llevó a irse a Los Ángeles, Estados Unidos, para conseguir su sueño de cantante. Sus temas más destacados son “A su medida”, “Loser”, “Demasiado tarde” y “Volver a empezar”.

El último proyecto de Dorcaz fue "Las Estrellas Bailan en Hoy", reality de dicho programa; de acuerdo con los conductores del matutino, el famoso iba a ser anunciado como participante de la séptima temporada del reality show el próximo 13 de octubre; asimismo, indicaron que iba a participar en la competencia junto a su novia Mariana Ávila.

Así se despidió Mariana Ávila de su novio, Fede Dorcaz

A través de su cuenta oficial de X, Mariana Ávila dedicó unas conmovedoras palabras de despedida a su pareja, el cantante Fede Dorcaz: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”, se lee en el mensaje. Ante tales palabras, los usuarios de redes sociales le dieron el pésame y le ofrecieron su apoyo en estos difíciles momentos.