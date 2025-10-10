Paty Sirvent anunció este jueves el regreso de Jeans a los escenarios, pero las admiradas del grupo salen a recordarle las rencillas que tuvo con las otras cantantes Angie, Karla, Regina y Melissa por el nombre.

Además, de que Karla Díaz, exintegrante del grupo, y Bobo Producciones, salieron a negar que forman parte del proyecto anunciado.

En su cuenta de Instagram, la cantante también conocida como Patylu recordó que "hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo de sueños y energía".

"Ahora volteando hacia atrás me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó. Todos los recuerdos increíbles con mis compañeras, toda una generación que marcamos con las canciones que nos vienen acompañando en el corazón", dijo.

Tras mencionar los recuerdos con Jeans, las fieles seguidoras de la agrupación hicieron varios comentarios sobre los malos momentos por los que pasaron las otras cantantes.

"Bb, pero el reencuentro ya fue hace años, y continúa exitosamente hasta ahora; ¿no recuerdas que les estuvieron pagando por usar el nombre? Y luego por berrinches y hambreada tuyos, ¿Angie, Karla, Regina y Melissa mejor se llamaron JNS?", dijo Laura.mjdo.

A ella se sumó el usuario Therealxtianrlo: "¿Cómo que regresa? ¡Jamás se ha ido! Jeans se transformó en JNS aquí la que no se unió y se hundió fue ella, así que regreso como tal no es!".

Paty Sirvent hizo el anuncio con un video en el que sale sola, sin dar nombres de quienes integrarán esta nueva faceta del grupo pop o qué tipo de proyecto hará.

KARALA DÍAZ OPINA SOBRE ANUNCIO DE PATY Y JEANS

Karla Díaz, quien en dos etapas fue cantante de este grupo por casi 20 años, pidió a sus seguidores hacer "chismes" y recordó que está "enfocada completamente en mis proyectos personales, en mi familia, y no tengo planes de subirme al escenario".

Batalla legal por Jeans vs. JNS: ¿Quién tiene los derechos del nombre?

Tras el anuncio de Paty Sirvent, el cantante y productor Ary Boroboy aclaró que ni su empresa ni JNS, integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López están involucrados.

"Se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, como registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)", dijo en un comunicado publicado en redes sociales.

Ante ello, los representantes de Jeans emitieron una respuesta aclarando que tanto el nombre original y sus derivaciones son propiedad de Alejandro Sirvent, por lo que señalaron que por cuatro años se utilizó indebidamente el nombre artístico JNS por parte de la otra productora.

Mencionó el proceso legal que enfrentó ante Instituto Nacional del Derecho de autor (Indautor) cuya resolución final resolvió "la nulidad de derecho de uso por parte de Bobo Producciones".

Cabe destacar que la pelea por el uso y derechos del nombre de Jeans lleva varios años en litigio.