Belinda presentó una demanda presuntamente en contra de Lupillo Rivera por violencia digital, y violencia mediática en la Ciudad de México luego de la difusión en redes sociales de información personal de la cantante.

De acuerdo con un comunicado emitido este jueves por el equipo de abogados de Beli, las acciones legales fueron interpuestas el pasado 2 de octubre, por las cuales la fiscalía capitalina emitió medidas a favor de la artista.

"Otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra", informaron los abogados.

¿Porque demanda Belinda a Lupillo?

Cabe destacar que la demanda presentada por Belinda surge luego de que el pasado 26 de septiembre Lupillo Rivera publicara su libro "Tragos Amargos" en el que, entre otras cosas, confirmó que sostuvo un noviazgo con la cantante en 2019 y reveló detalles de su relación romántica.

Por su parte, medios de espectáculos confirmaron que el demandado es el hermano de Jenny Rivera.

Difundieron el oficio emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el que se revelan las medidas impuestas a favor de la también actriz, entre las que están:

deberá sujetarse a tratamiento psicológico especializado "El apercibido se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la ciudadana Belinda Peregrin Schüll , de 36 años"

Se solicita "bajar de redes sociales, TikTok, Youtube, los contenidos que haya subido el hoy imputado y que le causen agravio a la víctima", además que no se le podrá acercar o comunicarse.

Además, el equipo legal de Belinda precisó: "Recordamos que ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso.

" Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos ".

¿Belinda y Lupillo rivera fueron novios?

Recientemente se difundieron en redes sociales videos y una fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos en una fiesta, con los cuales los cibernautas aseguraron que con ello se confirmaría que tuvieron una relación romántica cuando ambos eran jueces en "La Voz México".

Aunque algunos desestimaron las imágenes otros recordaron que los cantantes siempre evitaron confirmar los rumores, pero que recientemente el hermano de Jenny había retomado el tema en vísperas de sacar su libro.