El supuesto romance que tuvieron Belinda y Lupillo Rivera en 2019 fue uno de los rumores que más se intentaron comprobar en su momento y a más de seis años de distancia se han filtrado algunas imágenes que reforzarían las historias que el cantante recientemente reveló en su libro.

En su momento, Beli nunca se detuvo a decirle a la prensa si sí era o no de Lupillo, quien es 23 años mayor que ella, y a la fecha, se mantiene con el mismo discurso evitando dar entrada a historias pasadas.

"Yo no hablo de personas irrelevantes... es que no tengo nada que hablar", dijo recientemente en entrevista a medios luego de que el hermano de Jenny Rivera revelara detalles íntimos de aquella supuesta relación.

El tema recientemente no sólo resurgió por culpa del cantante de música regional mexicana sino porque en redes están viralizando algunos videos y fotos que se habrían tomado cuando se les relacionó sentimentalmente.

En TikTok, circula uno donde se ve a Lupillo y Belinda bailando muy pegaditos a ritmo de mariachi, además, hay fotos donde se les ve muy cariñosos, él tocándole la nariz mientras intercambian miradas.

Con estas últimas imágenes cientos dan por confirmado aquel romance de la cantante, que surgió cuando ella tenía aproximadamente 28 años y él, 49.

Las reacciones que inundan las redes sociales tras video Belinda y Lupillo Rivera

Los belifans no han parado de criticar no sólo las declaraciones de Lupillo sobre si Belinda lo invitó a su casa, si le cocinó o si lo engañó, sino que con estas imágenes están asegurando que la intérprete de "Amor a primera vista" terminó su relación con el cantante por "encimoso".

"Pobre Belibelica", dicen. "Hasta yo sentí la incomodidad de Beli", menciona otra persona.

"Casi se quebró por querer alejarse de él lo más posible", señalan por la forma de bailar de la cantante.

Aunque otros consideran que no prueban un noviazgo o que están hechos con inteligencia artificial.

"Ahora resulta que ya no se puede bailar con alguien, porque ya es una relación".

Ante las miles de reacciones que han surgido, Lupillo Rivera lanzó un video en el que pidió no se ataque a la intérprete de "Sapito".

"No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan muchas cosas feas o nada feo", comentó.