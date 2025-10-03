Alfredo Adame salió en defensa de Belinda luego de las declaraciones que ha hecho Lupillo Rivera en torno al noviazgo que sostuvo con la cantante, en las que contó, por ejemplo, detalles de la primera noche que durmieron juntos. El polémico conductor no se quedó callado y tachó de “vulgar” y “mentiroso” al hermano de Jenni Rivera. “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dijo Adame.

Belinda tiene quien la defienda de Lupillo Rivera y ese es Alfredo Adame: el famoso, de 67 años, explotó contra el cantautor mexicoestadounidense, luego de que éste afirmara que la estrella del pop quería formar una familia con él y tener hijos, además de que aseguró que fue ella quien dio el primer paso para pasar su primera noche juntos, al invitarlo a dormir a su casa.

En un encuentro con medios de comunicación, Adame se lanzó con todo contra Rivera y desestimó sus palabras señalando que era un "mentiroso". Cuando se le cuestionó si creía que Belinda quería tener una familia con Lupillo, el conductor inmediatamente respondió: “¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?”.

Aseguró que si Lupillo Rivera dice ese tipo de cosas en parte es porque Belinda no le a puesto un alto y ha permitido que mienta públicamente. “Yo creo que Belinda no tuvo la fuerza y el carácter para ponerle un alto cuando este empezó a soltar el rumor de que andaba con ella y hasta se la tatuó y todo el rollo”, aseveró.

Añadió: “¿Tú crees que ese ángel hermoso que es Belinda, con la carrera que tiene, va a necesitar de este sapo tetón?”. Además, mencionó que, con el talento, la fama y la belleza de la intérprete de "Lo Siento" ella puede salir con un hombre mejor que Lupillo Rivera: “A Belinda le corresponde uno de los Oasis o alguien así”.

Y no sólo eso, sino que Alfredo Adame dijo que Rivera era un “pésimo cantante” que se aprovechó de la escasez que hubo de exponentes de la música para destacar. Antes que se le cuestionara sobre el romance ambos famosos, Adame dijo que el hermano de Jenni Rivera era un "tipo bajo”, “vulgar”, “mitómano” y “un mentiroso”.

Las palabras de Alfredo Adame generaron reacciones de los usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron que defendiera a Belinda, muy a su manera.