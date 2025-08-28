La polémica para Christian Nodal parece no tener fin y mucho menos las burlas en su contra. Recientemente, se hizo viral en redes sociales un video en el que lo exhibieron dedicando la misma canción a sus tres últimas parejas: a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar.

En el video, compartido a través de TikTok, Nodal aparece interpretando Eso y Más, de Joan Sebastian, en tres momentos diferentes, cada una con una cantante diferente.

Uno de los clips que recopila la publicación muestra a Nodal cantándole románticamente a Belinda para después darle un beso en la boda; esto ocurrió en 2022, poco antes de comprometerse.

En otro clip aparece Christian durante un concierto, supuestamente en septiembre 2022, cuando comenzó a salir con Cazzu, dedicándole la misma canción, pero destacando que se arrepentía de haberla dedicado antes: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. No soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, señaló, diciendo el nombre real de Cazzu.

Finalmente, se muestra un fragmento de un video grabado hace poco, donde Nodal canta románticamente la misma canción a dueto con su esposa Ángela Aguilar; esto ocurrió hace unos días en el rancho de los Aguilar con un pequeño público.

Luego de que se hiciera viral el metraje en redes sociales, los internautas no tardaron en emitir sus comentarios y críticas hacia el cantautor originario de Caborca, Sonora por “reciclar” la misma canción para tres mujeres diferentes.

#ChristianNodal #cazzu #Belinda #esoymas ♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀 @artistastrendingnow1 Christian Nodal MISMA CANCION 3 MUJERES Cristian Nodal Le dedico "Eso y Mas" un tema de Joan Sebastian a Belinda en Enero 2022 cuando belinda le celebro su cumpleaños 23 en ese mismo año Septiembre 2022 se la dedicó a Cazzu y dijo "Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero está canción va para Cazzu", dijo Nodal y agrego "HOY SE LA DEDICO A LA PERSONA QUE MAS AMO" Hoy Agosto 2025 la canta junto a su amada Esposa Angela Aguilar...que bello el amor de Christian Nodal 💕 amor de condominio 🙈 #AngelaAguilar

Otros lo tacharon de “descarado” y comentaron que en menos de lo que piensa Ángela, su esposo le estará cantando la misma canción a otra mujer o a “su próxima amante”.

Hubo quien dijo que la canción le ha rendido como le “rindió mayo”, haciendo referencia a la entrevista que le dio a Adela Micha y en la que dijo que en mayo de 2024 le dio tiempo de hacer todo: terminar con la madre de su hija, andar con Ángela, enamorarse y casarse 21 días después con ella en Roma.

¿ Nodal le ofreció dinero a Adela Micha para cancelar la publicación de su entrevista?

La nueva polémica en redes sociales ocurre después de que se comentara que supuestamente Christian Nodal le ofreció dinero a Adela Micha para que detuviera la publicación de su entrevista. ¿Eso fue real?

Micha se refirió a estos rumores mientras era abordada por sus colegas periodistas en el aeropuerto. Según dijo la anfitriona de La Saga, todos los rumores son mentiras.

“Para nada. ¿De dónde se sacan esas cosas?”, respondió la periodista cuando se le cuestionó por el supuesto pago a cambio de no lanzar la entrevista.

“Yo pedí una entrevista, él me la dio. Nadie lo obligó a hablar, ni yo ni nadie”, señaló.

Asimismo, Adela desmintió que Nodal o Ángela la hayan dejado de seguir en Instagram por un posible descontento por la entrevista; según dijo, ninguno de los dos la seguía y ella tampoco.