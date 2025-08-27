Shakira dio inicio a la segunda parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran por México, conquistando miles de corazones en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Al poco rato de subir al escenario la noche del 26 de agosto, la cantante se hizo viral en redes sociales debido a los videos que se compartieron de ella interpretando un cover de Sombras, de Javier Solís… ¡a dueto con mariachi!

La colombiana invitó al grupo de mariachis Gama 1000 a subir con ella al escenario, frente a más de 65 mil personas, para interpretar dicha canción con sentimiento y todo el estilo. La celebridad resaltó en el escenario ataviada con un traje color metálico y un sombrero de ala ancha, mientras que la agrupación se lució con trajes tradicionales en color rojo burdeos.

A los pocos minutos de que circulan los videos de la interpretación, sus fanáticos la felicitaron por dominar la música mexicana y por tener la habilidad de hacer que un clásico de la música vernácula se escuchara bien con su voz y estilo.

“¡Qué sorpresas lindas le da Shakira a México!”, “Ay, Señor. ¡Qué sorpresa para los mexicanos”, escribieron algunos de sus fanáticos.

Esta no es la primera vez que la cantante ambienta sus conciertos con mariachi. Durante su pasada presentación en Hermosillo, Sonora, Shakira interpretó con mariachi su icónico éxito Ciega, Sordomuda.

Las nuevas versiones de sus canciones han causado euforia entre sus fanáticos, tanto en los conciertos como en redes sociales.

Otra sorpresa que Shakira dio en su reciente show se trató de la invitación especial que le hizo a Danna Paola para bailar y cantar juntas en el escenario Soltera, una canción que hizo himno para celebrar la soltería a las mujeres que no dependen de un hombre para ser felices.

“Hay canciones que llegaron para sanarnos, creo que se puede ser feliz casado o soltero, pero es bonito el amor propio”, señaló la cantante colombiana antes de presentar a Danna.

@ocesamx SHA-SHA-SHAKIRA Y DA-DA-DANA en Las mujeres ya no lloran World Tour ✨ 📍Estadio GNP Seguros 🎟️ Boletos en Ticketmaster ♬ sonido original - OCESA

Shakira ha estado rompiendo récord durante su paso por México. Tan sólo en el Estadio GNP, la cantante tiene agendadas cuatro fechas en lo que resta de agosto; regresará al lugar para un nuevo concierto el 18 de septiembre, lo que en total suma 12 shows desde que inició su gira en el país en marzo pasado.

Por su parte, también tiene otros shows en varias partes del país como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Tijuana, Hermosillo, Torreón y Veracruz. La originaria de Barranquilla finalizará su gira Las Mujeres Ya No Lloran el 9 de diciembre en Argentina, según lo previsto en su agenda.