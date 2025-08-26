La hija de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, Carys Douglas, encendió el internet al compartir una serie de fotografías de sus más recientes vacaciones en las montañas, en las que aparece haciendo alarde de su belleza inigualable y figura de ensueño.

Recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotos de sí misma usando un pequeño traje de baño color azul cobalto de la marca brasileña Orixa by V Thiebes, mismo que contó con un bralette de cuello halter y un bikini de corte bajo.

Sin usar ningún otro accesorio o prenda, la joven de 22 años destacó en las imágenes por lucirse al natural, sin maquillaje en el rostro y con su cabellera suelta.

La joven posó a la orilla de un lago cristalino, con montañas escarpadas y un cielo azul de fondo. “@orixabyvthibes en la ladera de la montaña. Trajes de baño especiales hechos por una persona tan especial @vivianethibes”, escribió bajo la publicación.

La actividad de la joven celebridad en sus redes sociales ocurre después de que se comentara que su madre está en supuesto conflicto con su padre debido que ella quiere trabajar más en proyectos cinematográficos, pero él no se lo permite.

Según los informes, los padres de Carys Douglas están atravesando una fuerte crisis matrimonial debido a que Catherine quiere retomar su carrera como actriz de Hollywood, pero el productor no se lo permite.

“A ella siempre le ha gustado tener su independencia, y Catherine quiere viajar por trabajo sin sentir que Michael la persigue por Europa”, reveló a la prensa estadounidense una fuente cercana.

Y agregó: “Ha estado desesperada por relanzar su carrera, pero en cambio ha tenido que brindarle aún más apoyo [a Michael] que durante sus tratamientos contra el cáncer hace 15 años”.

Desde hace varios años, la actriz había participado en algunos proyectos, pero ninguno de gran alcance o relevancia internacional como a los que está acostumbrada. Según se afirma, Zeta-Jones se enfocó durante este tiempo a su familia y a su esposo, que sí había estado activo dentro de la industria.

Los rumores de supuestos problemas surgieron ahora que Catherine Zeta-Jones tuvo una participación especial en la nueva temporada de Merlina, estrenada en Netflix.

“Él la necesita ahora más que nunca, y eso no es lo que planearon hace todos esos años cuando ella aceptó alejarse de su carrera para criar a sus dos hijos. Catherine está a punto de decirle que ya no puede más. Que ya no quiere sentirse así”, señaló.