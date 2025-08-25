La superestrella Dua Lipa celebró su cumpleaños número 30 con una cena íntima rodeada de amigos y familiares, y lo hizo con un look que dejó a todos sin aliento.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 88 millones de personas, la cantante compartió imágenes del evento, luciendo un vestido guinda de tela transparente al estilo de cuello halter, con un escote pronunciado y lencería a la vista.

El vestido, de corte largo y tejido translúcido, combinó sensualidad y elegancia, reafirmando el estatus de Dua como ícono de la moda.

En su publicación, Dua Lipa escribió un emotivo mensaje agradeciendo a sus seres queridos y a sus seguidores por acompañarla en este viaje de vida. “Mis veintes fueron pura magia”, expresó, reconociendo los desafíos y aprendizajes de la última década. También dedicó palabras especiales a sus padres y hermanos, destacando el amor y apoyo que ha recibido desde siempre.

“Estoy profundamente agradecida por cada paso del camino y por todo lo que me ha costado llegar hasta aquí”, escribió.

Un día antes de su fiesta, la cantante compartió un álbum de fotos con su prometido, el actor Callum Turner, disfrutando de sus “últimos días a los 29” con actividades como snorkel y momentos románticos. La pareja se mostró feliz y relajada, disfrutando del mar y del tiempo juntos.

Dua también aprovechó para anunciar que en una semana comenzará su gira “Radical Optimism”, que la llevará por Canadá, Estados Unidos y América Latina. La artista expresó su entusiasmo por volver a los escenarios y conectar con sus fans alrededor del mundo.

“Estar de gira hasta fin de año con Radical Optimism se siente como el mejor regalo”, afirmó.

Una vez llegado septiembre de 2025, iniciará su gira por Norteamérica en Toronto, Canadá, y ya hay fechas confirmadas para Chicago y Seattle, Estados Unidos.

Luego llegará a Latinoamérica. Su primera fecha es el 7 de noviembre y se presentará en Buenos Aires. Después va a Chile, Brasil, Perú, Colombia y terminará en Ciudad de México con conciertos el 1 y 2 de diciembre de 2025.

“Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período. Nunca he sido de las que realmente han pensado en una boda ni han soñado con qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, añadió.

Con un mensaje lleno de amor, reflexión y optimismo, Dua Lipa dejó claro que está lista para esta nueva etapa de su vida. “Amo esta vida, amo este viaje, y nunca doy por sentado ni un solo momento”.