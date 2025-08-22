Aunque es muy claro que en México le ponemos chile a todo, no esperábamos que uno de los chilitos en polvo más populares hiciera una colaboración con una marca de maquillaje.

Selena Gómez junto con la empresa Tajín lanzaron este jueves la nueva línea de labiales creados en coordinación con la marca Rare Beauty.

La reacción de los cibernautas no se hizo esperar, miles recordaron las raíces mexicanas que tiene la actriz por lo que les emocionó este nuevo producto.

Otros recordaron la polémica en la que Selena Gómez se vio envuelta por su participación en la película "Emilia Pérez", por la que fue duramente criticada por su acento al hablar español.

En su momento, miles de personas destacaron el desconocimiento que tanto la actriz y el productor de la película, Jacques Audiard, tenían de la cultura mexicana, ya que usaron frases alejadas al lenguaje que se usa comúnmente en el país.

¿Cuáles son los nuevos labiales de Tajín y Selena Gómez?

Rare Beauty lanzó dos labiales cuyos tonos están inspirados en los colores de los principales productos que vende Tajín:

Tajín Clásico , brillante en tono terractoa

, brillante en tono terractoa Salsa de Chamoy, este tiene un color más profundo, rojo-marrón

¿Dónde puede comprar los labiales de Tajín y Selena Gómez?

De acuerdo con la publicación de la actriz, el set será edición limitada y estará disponible en las tiendas en línea de Sephora y de Rare Beauty, aunque no se especifica si la venta es sólo en Estados Unidos.

Tajín EU informó derivado de esta colaboración realizarán una donación a la Escuela Nacional de Cerámica.

"Como socios fundadores de la escuela, nuestra misión es preservar las ricas tradiciones cerámicas de México, empoderar a los artesanos para que compartan su artesanía con el mundo", se lee en la publicación que hizo la empresa en Instagram.