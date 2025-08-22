Para quienes viven en la Ciudad de México y disfrutan de descubrir nuevas películas, conocer la Cineteca Nacional es una visita obligatoria, pero en esta ocasión para algunos espectadores no fue tan placentera como lo esperaban.

"Lady Cineteca" se llevó los reflectores en esta ocasión: de acuerdo con un usuario en X, la noche de este jueves asistió con una amiga a ver la película "Eddintong" protagonizada por Joaquín Phoenix y Pedro Pascal.

Sin embargo, durante la función una mujer estuvo gritando y hablando constantemente, por lo que pidieron que guardara silencio para disfrutar de la película.

El problema surgió cuando se prendieron las luces de la sala, ya que "Lady Cineteca" "perdió el control" tras la insistencia de que evitara hacer ruido.

En los videos compartidos, se ve que la mujer iba acompañada por otras dos personas, quienes trataron de mediar la situación, además de que trataron de calmarla hasta que fue necesario tomarla de la cintura, lo que provocó que la mujer pataleara y se jaloneara.

"¡Aprende a convivir!", gritó la mujer apodada Lady Cineteca. Pero luego ambas partes empezaron a insultarse.

El cibernauta en X externó su preocupación ya que el pleito duró casi 20 minutos y nadie del personal de la Cineteca Nacional se presentó a controlar la situación.

#LadyCineteca 1/4



Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la @CinetecaMexico y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control.



Lo que… pic.twitter.com/0ODkwAjIx4 — Sebastián Padrón (@PadronJaramillo) August 22, 2025

Fue hasta que una de las personas afectadas solicitó el apoyo.

Los gritos de "Lady Cineteca" continuaron pese a que llegaron varios elementos de seguridad que sólo observaba lo que ocurría.

En medio de la pelea la mujer reconoció: "Me dan ataques de ansiedad, sí. Me dan ataques de ira, sí... ¡Cállate déjame en paz! y no lo haces".

El cibernauta dijo que los oficiales desestimaron el hecho porque "no pasó de lo verbal", relató el usuario en redes.

"El tema es que no existe un protocolo de seguridad sobre lo que pudiera pasar dentro de una sala, de una pelea a incluso algo más grave", precisó, por lo que pidió a la Cineteca Nacional mejorar sus medidas de seguridad.