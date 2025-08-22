TE RECOMENDAMOS

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Xava Drago se despide de sus fans y muere 12 días después: el último mensaje que conmovió a todos

Xava Drago se despide de sus fans y muere 12 días después: el último mensaje que conmovió a todos

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Si creías que el término migajero pasaría de moda, ahora hasta un en pleno sermón expresó su preocupación por estas personas que, se dice, se conforman con las sobras de amor que les dan.

Esta semana se viralizó un video en del momento que tomó del sermón el padre para asegurar que se hay una preocupación celestial de que las personas "nos conformemos con migajas".

"En el Face creo que por ahí está moda eso de que andan de migajeros, algo así le dicen unos", mencionó.

Reflexionó sobre que hay quienes le lloran a "amores que no nos corresponden, andamos llorando a personas que no nos valoran".

Unos cibernautas mencionaron que el sacerdote buscaba acercarse a la "chaviza" por el uso del lenguaje.

Sin embargo, muchos más usaron el video para bromear al respecto, diciendo sentirse aludidos, tomándolo como un "llamado divino" para dejar de ser migajeros en el amor.

"Padrecito no se lo conté para que me anduviera tirando indirectas...", "No tuve que ir a misa, la misa llego a mí", "¿Quien pidió esa señal?" , así las reacciones en TikTok.

@byluzvalencia Hasta el padre sabe que andas de migajero #foryou #fyp #video ♬ sonido original - Jornadas Huauchi

Cómo si el "poder celestial" les hubiera aplicado un "amiga date cuenta" en el feed de su celular.

Aunque también hubo quienes agradecieron hacer más "amena" la homilía.

En redes no se revela el nombre del sacerdote en cuestión o la ciudad donde está ubicada la iglesia, pero tan singular comentario ha popularizado ese clip del sermón que para varios fue una mención directa.

Google News

TEMAS RELACIONADOS