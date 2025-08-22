Si creías que el término migajero pasaría de moda, ahora hasta un sacerdote en pleno sermón expresó su preocupación por estas personas que, se dice, se conforman con las sobras de amor que les dan.

Esta semana se viralizó un video en TikTok del momento que tomó del sermón el padre para asegurar que se hay una preocupación celestial de que las personas "nos conformemos con migajas".

"En el Face creo que por ahí está moda eso de que andan de migajeros, algo así le dicen unos", mencionó.

Reflexionó sobre que hay quienes le lloran a "amores que no nos corresponden, andamos llorando a personas que no nos valoran".

Unos cibernautas mencionaron que el sacerdote buscaba acercarse a la "chaviza" por el uso del lenguaje.

Sin embargo, muchos más usaron el video para bromear al respecto, diciendo sentirse aludidos, tomándolo como un "llamado divino" para dejar de ser migajeros en el amor.

"Padrecito no se lo conté para que me anduviera tirando indirectas...", "No tuve que ir a misa, la misa llego a mí", "¿Quien pidió esa señal?" , así las reacciones en TikTok.

Cómo si el "poder celestial" les hubiera aplicado un "amiga date cuenta" en el feed de su celular.

Aunque también hubo quienes agradecieron hacer más "amena" la homilía.

En redes no se revela el nombre del sacerdote en cuestión o la ciudad donde está ubicada la iglesia, pero tan singular comentario ha popularizado ese clip del sermón que para varios fue una mención directa.