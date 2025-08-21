A poco más de un año de haberse casado en secreto, la actriz Millie Bobby Brown anunció que se convirtió en madre a los 21 años junto a su esposo Jake Bongiovi.

Según compartió en sus redes sociales, la celebridad de Stranger Things le dio la bienvenida, a la joven familia que está formando junto al hijo de Jon Bon Jovi, a una pequeña niña que adoptaron este verano.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz le reveló a sus fanáticos: “Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos sumamente emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.

“Y luego quedaron 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, agregó en la publicación que alcanzó la viralidad en cuestión de minutos.

La noticia llega meses después de revelar sus deseos de convertirse en madre junto a su esposo. Según contó en el podcast SmartLess, su maternidad ha sido inspirada por sus propios padres, su madre dio a luz por primera vez a los 21 años.

“De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Esto ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake”, explicó la actriz. “Quería ser mamá tal como mi mamá lo fue conmigo”.

Agregó que está enfocada en hacer crecer su carrera como actriz, pero también en hacer crecer su familia. “Por supuesto, quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es muy importante para mí, personalmente, formar una familia”.

En el momento de dicha entrevista, la joven actriz expresó su deseo de recibir a sus hijos a través de la adopción ya que considera que también es una forma de hacer suyo a un bebé nacido en otra familia.

“Para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, dijo señalando que su “hogar está lleno de amor para todos y para cualquier cosa”.

Bobby Brown y Bongiovi generaron polémica y un fuerte debate en redes sociales luego de haberse comprometido en 2022 debido a sus cortas edades; en ese momento ella tenía 19 años y él 21.

La pareja se casó en una ceremonia secreta, sólo con sus amigos y familiares cercanos en mayo de 2024, cinco meses después revelaron que habían celebrado otra boda en Italia.

La primera vez que fueron vinculados como novios fue en junio de 2021, pero se hicieron oficiales hasta noviembre del mismo año; ambos dieron de qué hablar cuando debutaron juntos en la alfombra roja de los Premios BAFTA en Londres en marzo de 2022.

El vocalista de Bon Jovi emitió su opinión sobre la decisión de su hijo de casarse tan joven con la actriz al año de haberse comprometido. El músico predijo que les iría bien en su matrimonio: “La he conocido en el último año, trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera”, señaló.

“Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia a su alrededor van a estar juntos”, agregó.