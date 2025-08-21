Sin importar el escándalo mediático en el que se encuentra su ex Christian Nodal por las declaraciones que le dio a Adela Micha sobre su rompimiento y cómo 21 días después se casó con Ángela Aguilar, Cazzu sigue con su vida triunfando y más feliz que nunca.

Recientemente colaboró con la revista Rolling Stone México para una entrevista y una sesión fotográfica para ilustrar la portada y la charla exclusiva; en redes sociales ya se hicieron virales las imágenes.

La cuenta de Rolling Stone compartió detalles del photo shooting que le hicieron a La Jefa, ataviada con un glamoroso minivestido de tipo lencero en tonos oscuros, con escote corazón y finos tirantes.

Le sumó joyería compatible con su estilo para darle un toque especial al outfit; usó pendientes circulares y un fino collar.

Dejó a la vista su cabello oscuro peinado con un messy bun con voluminosas ondas, mientras su rostro se lució con la cantidad de maquillaje ideal para destacar sus rasgos; sólo usó labial rojizo, ligero blush, así como un delineado negro grueso y sombras.

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, habló de su carrera profesional y del éxito que está teniendo con su nueva faceta musical de la mano de su álbum Latinaje y de la gira por Latinoamérica que está preparando.

Asimismo, habló de ser una de las máximas exponentes del trap dentro de una industria dominada por hombres y de cómo se refiere a su experiencia dentro del género urbano en su libro Perreo: una revolución.

“Yo creo que el trap ha sido ese papel en blanco que me permitió formar a Cazzu. Sin embargo, Cazzu ya no tiene esos limitantes. Cazzu puede habitar en todos los lugares que quiera. Este es mi mejor escenario artístico”, apuntó la celebridad argentina.

La entrevista a Rolling Stone ocurre después de que se informara que Cazzu está en su mejor momento económicamente hablando, ya que el éxito del que disfruta actualmente le está dejando bastantes retribuciones, incluso superiores que las que recibe Nodal con su música y actual gira.

En el programa El Gordo y la Flaca, el presentador Raúl Molina señaló que Christian está pasando por ciertos problemas financieros que le impiden cumplir con la pensión de 7 mil dólares supuestamente establecida a su pequeña hija Inti.

Según dijo Molina, Nodal no tiene tanto dinero como el público cree y, debido al interminable escándalo que protagoniza con su esposa Ángela Aguilar, no está haciendo tantos conciertos y los que da no los está llenando.