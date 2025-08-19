Tras la explosiva entrevista que Christian Nodal le dio a Adela Micha la semana pasada, misma que le valió más críticas y burlas, en redes sociales se hizo viral un video compartido por la que se dice ser una de sus exnovias, en el que dijo que el cantante le fue infiel como a Cazzu.

La usuaria llamada Lisa Macias en TikTok contó que fue novia de Christian cuando ambos iban en la preparatoria, según lo que afirmó, su relación terminó abruptamente por la infidelidad de él.

Lisa recordó que Nodal la terminó un día, sin explicaciones, y al día siguiente ya tenía otra novia, a la que besó en frente de ella. Con esta breve historia en contexto, Macias dijo que encontraba similitudes entre su relación con Nodal y la de éste con Cazzu, a quien terminó días antes de casarse con Ángela Aguilar en Roma.

“Lo que yo alcancé a conocer de él en la época en el que yo lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista”, señaló la joven en su video.

Agregó que Nodal ha tenido ciertos patrones de comportamiento en cuanto a relaciones sentimentales se refiere desde que era un adolescente y que no ha cambiado casi 10 años después de haberle sido supuestamente infiel, incluso dice que sigue conservando su “modus operandi” para pasar de un romance a otro.

“Me refiero a que yo lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos, me haya terminado a mí para después estar de cabrón con otra y ahorita que casi diez años después se esté repitiendo la historia, la diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente conozca su modus operandi me hizo sentir un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada”, apuntó.

Esta no es la primera vez que Lisa Macias se hace viral en redes sociales por opinar sobre Nodal y sus relaciones. La joven expuso a Christian a través de un story time luego de que terminó su relación con Belinda y de haberla expuesto en internet por haberle pedido dinero.

En su momento, los internautas intentaron cancelar a Lisa por “colgarse” de su fama para hacerse viral en redes, pero ahora dicen que siempre tuvo razón.

Luego de hacerse viral en ese entonces, se reveló que la canción Te Falle de Nodal fue inspirada en la relación que tuvieron de jóvenes y de la aparente infidelidad por parte del originario de Caborca, Sonora.

“Yo sólo quiero contar una historia que él ya contó (...), donde hasta dice mi nombre. ¿Cómo es que soy una ‘colgada de la fama’, si es una historia que me pasó a mí?”, señaló Macias con anterioridad.