Jennifer Aniston encendió las redes sociales luego de protagonizar una sesión fotográfica para la revista Vanity Fair en su edición de septiembre, y es que la actriz, de 56 años, se lució más bella, radiante y sensual que nunca en cada shot.

La actriz de Friends posó con diferentes looks de lujo, incluido un bodysuit color beige que ayudó a destacar la impresionante figura que conserva a su edad.

El diseño se trató de un traje de baño completo con cuello halter y corte alto en las piernas, presentó recortes de la misma tela sobre las caderas que simularon una falda.

Otros outfits de lujo que vistió incluyeron un conjunto de falda y saco rosa púrpura de Gucci, así como un vestido satinado tipo slip de Valentino, que usó para la portada de la revista.

Se lució bella con maquillaje en tonalidades bronceadas, con labial nude y sombras marrones en los párpados; su cabello tomó protagonismo al mostrarse peinado en mechones voluminosos al estilo messy.

Poco después de que se revelaran las primeras fotografías de la sesión fotográfica, Jennifer Aniston se convirtió en tema de conversación en redes sociales, tanto por lo impresionante que se ve en las fotos, como por las revelaciones que hizo en la exclusiva entrevista.

La celebridad habló de su mediático divorcio de Brad Pitt en 2005 y la forma en que la cobertura de la prensa la hizo sentir vulnerable: “Sólo recuerdo la experiencia de hacerlo, que fue bastante impactante. También fue un momento muy vulnerable. Pero sí, fue digno de mis memorias”, reveló.

“Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus revistas sensacionalistas. Es una pena que haya tenido que suceder, pero sucedió. Y vaya que me lo tomé de forma personal”, señaló recordando la forma en que los medios de comunicación internacionales se enfocaron en el triángulo amoroso entre ella, Brad y Angelina Jolie.

Según contó, en ese entonces no tenía la fuerza mental ni emocional para soportar la atención mediática y todo lo que se comentaba de ella en torno a la infidelidad de Brad Pitt con Angelina: “Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo”, dijo.

“Piensan: 'Si te apuntaste, lo aceptas'. Pero en realidad no nos apuntamos para eso”, agregó refiriéndose a que la opinión pública se sintió con el derecho de hablar de su divorcio y su vida privada sólo por ser una figura pública.