Ángela Aguilar, Christian Nodal y toda la dinastía Aguilar está siendo duramente criticada luego de que el cantante decidiera compartir su versión de la historia sobre cómo rompió con Cazzu y comenzó su romance con la hija de Pepe Aguilar. Hace unas horas, un hermano de Ángela preguntó, a través de sus redes sociales, qué era “poner el cuerno” y fans rápidamente le respondieron: “pregúntale a Nodal”.

Los últimos días han sido de mucha tensión para la familia Aguilar y para Christian Nodal, quien a lo largo de dos horas que duró la entrevista que tuvo con Adela Micha, dio detalles de lo que ha sido el último año de su vida; abordó desde su carrera, hasta su matrimonio con Ángela Aguilar, el cual celebró dos meses después de haber terminado con Cazzu.

El cantante de regional mexicano dio fechas de cuándo fue que se separó de la argentina y de cuándo se enamoró de Ángela, algo que no fue bien recibido por las redes sociales, ya que los usuarios analizaron la información y criticaron que todo fue muy deprisa, que no tuvo consideración con su expareja, que mintió porque las fechas no coinciden y que seguramente había sido infiel.

En medio de todo este escándalo, Emiliano Aguilar, medio hermano de Ángela, publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, en el cual preguntó a sus seguidores que para ellos qué era poner el cuerno. “Les tengo una pregunta, específicamente para las mujeres, para ustedes, ¿qué es poner el cuerno? Bueno, también para los hombres”, cuestionó.

Ante la pregunta, cientos de usuarios comentaron y lo primero que le respondieron fue “pregúntale a Nodal”, haciendo referencia a lo que se rumora tras su más reciente entrevista, que le fue infiel a Cazuu y hasta a Belinda con Ángela Aguilar.

Los internautas también le dijeron: “Pregúntale a tu hermana”, “Pregúntales a estos 2, que son maestrasos”, “Emiliano… ¿amigo o enemigo de su familia?”, “Nosotros te decimos, pero nos pagas”, “Pregúntale a quien estuvo más presente en la infancia de su esposa que en la de su hija” y “Si el hermano la funa quién soy yo para no hacerlo”.

¿Emiliano Aguilar se burla de su hermana Ángela? Así reaccionó a la entrevista de Nodal

Además de lanzar la pregunta sobre la infidelidad, Emiliano Aguilar respondió a los comentarios de los usuarios sobre temas que surgieron en la entrevista de Nodal: Alguien le dijo: “¿Tú eres el que organiza las campañas tu nos vas a pagar?” y el respondió: “Nel aquí no hay feria”.

De igual forma, Emiliano le dio like a los memes que hicieron sobre Ángela Aguilar y a los que se burlan de Nodal y lo señalan de infiel.