La visita de Cazzu a México generó bastante polémica debido a las declaraciones que hizo sobre la pensión que Christian Nodal le pasa a su hija Inti y las veces que la ha visitado desde que se casó con Ángela Aguilar.

Pero eso no es todo, a su llegada al país, la cantante argentina emocionó a sus fanáticos al revelar que se reuniría con Belinda por primera vez, hecho que originó rumores sobre una posible colaboración musical.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante fue recibida por la prensa, quien le cuestionó, entre otros temas, si existe la posibilidad de una reunión con Belinda.

En sus propias palabras, Cazzu dijo que se reuniría con la cantante de La Cuadrada y Cactus durante su visita en México: “La voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono. Ya lo saben”, apuntó.

Con estas declaraciones, Cazzu puso fin a los rumores que afirmaron por meses que existía una rivalidad entre ambas por haber sido novias de Nodal.

Hace poco, fue Belinda la que declaró a través de redes sociales su apoyo a Cazzu y a su carrera musical después de la polémica que protagonizó junto a su ex y Ángela Aguilar.

Belinda expresó la admiración que le tiene como artista y elogió el trabajo que hizo en Latinaje y la venta total de sus conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX. “Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, dijo Beli.

Esta no es la primera vez que ambas cantantes se elogian y hablan bien la una de la otra. Poco después de haberse confirmado el romance entre Cazzu y Nodal, allá por el 2023, Cazzu alagó la carrera de Belinda, mientras que ésta la catalogó como una “súper artista”, desmintiendo rivalidad: “Cazzu es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”.

Cazzu llegó a México para promocionar su primer libro, titulado Perreo, una revolución, que realizó influenciada por su experiencia dentro de la industria musical urbana, la maternidad que vive junto a su hija Inti y el empoderamiento femenino.

La obra fue lanzada con gran éxito en mayo pasado en Argentina, casi a la par de su álbum Latinaje, mismo que la llevó a colocarse en las principales listas de reproducción de música latina a nivel internacional.