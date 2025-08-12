Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España anunciaron este martes el regreso de "Otro Rollo", pero bajo un nuevo formato.

En conferencia de prensa, los conductores y comediantes presentaron el nuevo proyecto "Enrollados" con el que darán una única gira de shows en vivo por la República Mexicana.

La reunión de este memorable grupo de conductores que sacaron miles de risas a finales de la década de los 90 e inicio de los 2000 a los televidentes de habla hispana, se da a 18 años después de su salida de la televisión mexicana.

En la presentación Adal y Yordi recordaron el impacto que tuvo "Otro Rollo" en la forma de hacer televisión de esos días, mencionaron las múltiples entrevistas con actores y cantantes de talla internacional.

Además, de los múltiples sketches en los que en ocasiones llegaron a participar sus invitados.

Adal Ramones es recordados por su famosa frase. "¿Quieren monólogo?", momento en que miles de jóvenes y adultos se sentaban frente a la pantalla para ver el programa nocturno.

¿Dónde se representarán esta nueva versión de "Otro Rollo"?

Adal, Yordi, Gaby, Rox, Mau y Lalo tiene programadas 18 presentaciones en las principales ciudades del país, temporada durará dos meses, arrancando en enero de 2026.

Las ciudades donde se presentarán son: