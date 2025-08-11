Un inesperado invitado se presentó en el concierto que dio Jennifer Lopez, JLo, este domingo en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, como parte de su gira por Europa llamada "Up All Night".

Asistir a un concierto de la cantante estadounidense siempre es garantía de que se podrán ver diversos y explosivos performance, varios juegos de luces y humo, pero en esta ocasión algo más que la voz de la cantante atrapó la atención de los fans.

De acuerdo con un video difundido en redes grabado este 10 de agosto, JLo estaba muy concentrada interpretando una de sus canciones acompañada de un guitarra, cuando fue captado un insecto subiendo por su ropa.

Lopez vestía un atuendo ajustado color negro, en el cual de pronto destacó como desde la cintura caminaba por su cuerpo un insecto color café.

La cantante estaba tomando el micrófono de la base por lo que por un momento, el bicho desapareció detrás de su brazo, pero luego resurgió y siguió trepando por su pecho.

Luego este llegó al cuello, donde pasó de la ropa a la piel de Jennifer Lopez sólo por unos segundos, ya que en seguida al sentir algo extraño, la cantante, sin perder la concentración, de un sólo movimiento tomó el insecto sin reparar a ver que era.

El curioso momento incluso fue compartido por la página de sus fans en Instagram, quienes bromearon diciendo:

"Giro de la trama: JLo acaba de comenzar los ensayos para 'Kiss of the Cricket Woman'... en el escenario... en tiempo real".

JLo inició su gira por Europa el pasado 8 de julio en Vigo, España, y luego de 17 concierto más terminó este fin de semana sus presentaciones con este insólito momento que se viralizó en las redes.