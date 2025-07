A casi un año de haberse separado, Jennifer Lopez le dedicó una canción a Ben Affleck en la que habla de su vida después del divorcio y de su renacimiento como una mujer “más fuerte”, que está “mejor que nunca”.

La celebridad interpretó por primera vez Wreckage You durante ante sus fanáticos durante un concierto que ofreció en España; esta canción fue estrenada hace unos días durante una reunión exclusiva en Los Ángeles a la que tuvieron acceso ciertos fans y amigos cercanos.

De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales del momento, Jennifer se dirigió a sus fans para dar una breve reseña de la composición diciendo que se mantuvo despierta durante la noche para crearla por completo, luego le pidió al público que la acompañara en la interpretación.

“El amor que quiero, el amor que necesito, empieza en mí. Ahora que encontré mi camino hasta aquí, me quedaré allí”, señaló en las primeras líneas de la canción.

“Gracias a las cicatrices que dejaste en mi corazón. Me enseñaste que las estrellas brillan más en la oscuridad. no me derrumbaré por quienes somos, sino por tus partes rotas”, cantó.

NO TE PIERDAS: El impresionante vestido lencero con el que Kim Kardashian conquistó el desfile de Balenciaga

Más adelante en la canción habla del empoderamiento que obtuvo tras su divorcio señalando que ahora se siente “más fuerte”, “más sabia” y “a prueba de balas” y le siguió: “Ahora mira cómo salgo de entre tus restos”.

Tras la reunión de escucha, como la llamaron, Edgardo Luis Rivera, un amigo cercano a JLo, habló sobre la canción y otros cinco temas inéditos que pretende lanzar en los siguientes meses.

Según contó a US Weekly, la Diva del Bronx escribió Wreckage You para ayudarse a sí misma a superar su separación y convertirse en una mujer “más fuerte”.

“Un año después, ella se siente mejor y más fuerte que nunca, por eso quiso escribir una canción sobre salir de una mala situación mucho más fuerte”, contó Rivera.

Jennifer Lopez recientemente inició su gira Up All Night, misma que reemplazó a la gira This Is Me Now que tenía considerada la cantante llevar a cabo el año pasado y que estaba inspirada en su matrimonio con Affleck.

Los primeros shows los llevó a cabo en Washington durante las celebraciones del Pride Month, luego los trasladó a España donde arrancó su gira oficialmente.

La artirsta internacional está a punto de cumplir 56 años en medio de varios proyectos profesionales, incluida su gira y una residencia en Las Vegas para finales de año. Su agenda laboral se ha estado llenando de otros compromisos luego de haber concluido su divorcio de Ben Affleck a inicios de este año.