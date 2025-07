La influencer Anastasia Karanikolaou se convirtió en la “chica del bikini azul” al protagonizar una sesión fotográfica ataviada con un espectacular bikini azul celeste.

La estrella de YouTube e Instagram viajó a Grecia y deslumbró al posar en una playa cristalina. Como fondo, tenía unas majestuosas formaciones rocosas.

Stassie Baby, como también se le conoce en redes sociales, se divirtió junto a sus amigas, quienes le tomaron diversas fotografías, incluso tomando bebidas. Sumó miles de reacciones en su publicación, incluyendo una de la actriz mexicana Eiza González.

“Una diosa griega”, “Estamos obsesionados” y “Guapísima” fueron algunos de los comentarios. Anastasia Karanikolaou ya suma más de 10.4 millones de seguidores en Instagram. Puedes ver sus fotos en este enlace .

Días antes, mostró un poco de sus vacaciones por Europa, como salidas con sus amigas, paseos en yate y a ella misma luciendo un espectacular minivestido café repleto de lentejuelas y chaquiras que la hicieron brillar aún más.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora, junto a su pareja, el TikToker Jaden Hossler, intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".