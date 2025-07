Jennifer Lopez se lució joven y sensual en su última actividad en redes sociales, en la que compartió varias fotos de sí misma luciendo un pequeño traje de baño plateado.

La cantante, de 55 años, recurrió a su cuenta de Instagram para hacer alarde de la silueta que conserva a su edad y de la belleza eternamente joven de la que presume con un conjunto compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter, a juego con un bikini de cintura baja atada por los costados.

Le sumó una camisa blanca amarrada sobre el vientre, así como collares de diamantes y gafas solares de tipo aviador.

Para estas fotos, la celebridad lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude y blush color canela.

JLo posó en lo que parece el jardín de un resort vacacional con camastros alrededor, palmeras y mucho sol. Según puso en su ubicación, se encuentra disfrutando de Pontevedra, una pequeña ciudad histórica de España, a la que llegó para presentarse en un concierto.

Recientemente, la celebridad dio de qué hablar luego de haber estrenado una nueva canción de desamor, supuestamente inspirada en su divorcio de Ben Affleck, a casi un año de los primeros informes de separación.

Durante un evento exclusivo para fans en Los Ángeles, la Diva del Bronx presentó seis nuevas canciones, incluida una llamada Wreckage of You, en la que supuestamente se refiere a su vida después de su rompimiento con Affleck.

Según el medio US Weekly, una línea de dicha canción dice: “Soy más fuerte después de tus restos”.

Edgardo Luis Rivera, amigo de JLo y asistente al evento, le dijo al medio que Jennifer escribió esta canción para ayudarse a sí misma a salir “más fuerte” del hoyo emocional en el que cayó tras su separación del actor.

“Un año después, ella se siente mejor y más fuerte que nunca, por eso quiso escribir una canción sobre salir de una mala situación mucho más fuerte, señaló Rivera.

Las nuevas canciones son las primeras que estrena luego de haber lanzado su álbum This Is Me Now el año pasado, dedicado completamente a Ben Affleck y a la relación que retomaron y a su posterior boda.