¿Los duques de Sussex se están quedando sin dinero? Recientemente se dio a conocer que el príncipe Harry y Meghan Markle han estado haciendo despidos masivos en sus empresas para poder “ahorrar” dinero con sus sueldos.

Según los informes, la pareja finalizó su relación laboral con todo el equipo de comunicaciones para ahorrar dinero; estos recortes los han estado haciendo desde que abandonaron su estatus como miembros activos de la familia real en 2020.

En el último recorte de personal se despidió a al menos seis empleados, incluidos dos representantes internos, informó el medio Page Six. Hasta el momento se reporta que la pareja ha despedido a 25 personas y hay más bajas que faltan por anunciar.

Debido a la mala relación que los duques, en especial Meghan, han tenido con sus trabajadores, varios de estos han abandonado su trabajo voluntariamente. La fuente que cita el medio detalló: “Es la misma historia de siempre: se gastan el personal tan rápido como la gente normal gasta el papel higiénico. La leche dura más que sus empleados”.

Los problemas económicos entre los Sussex es un tema latente, y comentado con frecuencia, debido a los múltiples gastos que deben cubrir para mantener su lujosa vida en Los Ángeles; sin embargo, hasta el momento no se ha hablado de problemas financieros de forma oficial.

Se estima que la pareja ha gastado 14.65 millones de dólares al menos en su casa de Montecito, además de invertir una fortuna en los gastos del personal que tiene funcionando en su Fundación Archewell, en su mansión y en sus oficinas personales.

Page Six apunta que, aunado a estos gastos, Meghan y Harry deben pagar parte de los gastos que requieren sus viajes al extranjero como los que han hecho a Colombia y Nigeria.

A inicios de este año, la revista Vanity Fair publicó un artículo en el que se comentaba que los despidos y las renuncias de varios empleados se debían a la decisión y mal trato que les da Markle.

La revista aseguró que Meghan era “fría” y “reservada” con sus empleados cuando algo no salía bien o no le parecía. Según una fuente que cita, trabajar con Meghan fue “realmente horrible, muy doloroso”, en especial porque la duquesa “arrojaba a los empleados a los lobos” cuando los proyectos con medios no resultaban como ella quería.

Por su parte, The Hollywood Reporter señaló en su momento que todos los empleados de la pareja “le tienen miedo a Meghan”. Una fuente le dijo al medio: “Ella menosprecia a la gente, no acepta consejos. Ambos toman malas decisiones y cambian de opinión con frecuencia. Harry es una persona encantadora, sin aires de grandeza, pero es muy indulgente. Y ella es terrible”.