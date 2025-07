Días después de que se hiciera viral el video en el que Ximena Pichel, apodada “Lady Racista”, agrede a un policía de la Ciudad de México, la expareja de la actriz, Aaron Beas, pidió disculpas públicas por el altercado en el que la mujer hizo comentarios racistas y clasistas en contra del uniformado. Pero, ¿quién es Aaron Beas y por qué pidió perdón? Te contamos.

El nombre de Ximena Pichel ha circulado con fuerza en los últimos días debido al escándalo en el que se involucró, el cual generó indignación y molestia entre los mexicanos: la mujer, de nacionalidad argentina, explotó y agredió verbalmente a un policía en la colonia Hipódromo Condesa porque el oficial le colocó la araña inmovilizadora a su auto Mercedes-Benz, debido a que no había pagado el parquímetro.

Esta acción provocó la furia de la mujer quien insultó y agredió verbalmente al uniformado: “No me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul...”, “Odio a los negros como tú. Los odio” y “Los odio por nacos” fueron algunas de las frases que le dijo Ximena Pichel al policía de la CDMX.

Tras esta situación, Aaron Beas salió a pedir disculpas públicamente debido a que él es el papá de uno de los jóvenes que aparece en el video, quien también enfrentó al uniformado, de acuerdo con los videos que circulan en las redes sociales.

¿Quién es Aaron Beas, expareja de ‘Lady Racista’?

Aaron Beas, expareja de "Lady Racista", es un actor y modelo que cuenta con una larga carrera en la televisión y en el mundo de la moda y la publicidad. A lo largo de su trayectoria, ha desfilado en pasarelas de México, Estados Unidos y Europa; asimismo, ha participado en decenas de comerciales.

Aaron Beas es reconocido por su participación en telenovelas como “Amor en Custodia”, “Lo que callamos las mujeres”, “Se busca un hombre” y “María Mercedes”. De igual forma, ha formado parte de algunas obras teatrales.

Aaron Beas, expareja de ‘Lady Racista’, condena comportamiento de la modelo y su hijo: “Lo que hizo no tiene justificación”

El actor Aarón Beas utilizó sus redes sociales para deslindarse de su expareja, la llamada “Lady Racista”, y para ofrecer una disculpa pública en nombre de su hijo; fue a través de su cuenta de X en la que subió el video en la que pide perdón por su comportamiento.

“Quiero pedir una disculpa pública en nombre de mi hijo, porque así como lo ven de grandote, es un niño, un adolescente de 16 años. Yo creo que es inmaduro para su edad y obviamente se dejó llevar por ver a su madre tan mal, que esto no justifica los hechos y se suma al comportamiento, su actitud es bastante reprobable”, señaló.

Agregó: “Hace más de un año que yo no hablo con ella, precisamente por los problemas de ponernos de acuerdo. Ella lo quiere educar de una manera y yo tengo otras ideas. Ha sido muy complicado”.

El actor hizo hincapié en que su hijo necesita orientación y límites, y que su expareja debe asumir la responsabilidad de sus actos. “Yo espero que ella también salga pronto a dar una explicación, una disculpa pública, porque lo que hizo no tiene justificación”.