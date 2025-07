Las redes sociales mostraron su indignación luego de que se hiciera viral la violenta reacción que tuvo una mujer en contra de un policía de la Ciudad de México, a quien insultó porque el uniformado intentó inmovilizar su auto de lujo con la “araña”, debido a que, supuestamente, no habría pagado el parquímetro; “Pin… indio, naco”, dijo la mujer, a quien los internautas ya apodaron como “Lady Racista”.

Una mujer, que aparentemente no habría pagado el parquímetro para poder estacionarse, explotó y agredió verbalmente a un policía en calles de la CDMX; aunque aún no se ha confirmado el lugar exacto ni los detalles del incidente, en redes sociales señalan que los hechos ocurrieron en la colonia Condesa y que el problema comenzó por la colocación de una araña inmovilizadora en el auto Mercedes-Benz de la mujer.

En el video se puede ver a la mujer discutiendo con un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien sostiene en sus manos una araña inmovilizadora para vehículos.

La mujer le grita al policía “no me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul...”, a lo que el oficial responde y le dice “hasta racista eres”. Ella replica: “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio”.

Ante estas palabras, el uniformado le contesta “ya lárgate entonces” y la mujer añade: “los odio por nacos”. Finalmente, se sube a su auto y vuelve a gritar: “Odio a los pu… negros como tú, cule…, porque negros está bien, pero cule…, los odio. Maldito”.

En otro video que comenzó a circular en X, antes Twitter, se observa a dos hombres que iban con la mujer, quienes supuestamente serían sus hijos, sin embargo, este detalle no ha sido confirmado. Lo que si se ve es que uno de ellos enfrenta al policía y lo reta.

“Me imagino que la Secretaria va a buscarla y aplicarle la ley como debe ser”, “Aparte de la infracción de tránsito le pueden levantar caso por agresión al servidor público”, “Lo único que tenía que hacer era pagar el parquímetro, pero se puso hacer todo un drama”, y “Para que vean que el dinero, jamás te dará la educación, bien por el oficial y súper mal por esa mujer”, indicaron los usuarios de redes sociales, quienes apodaron a la mujer como “Lady Racista”.