Una cajera de la cadena de tiendas Oxxo se viralizó y causó indignación en redes sociales después de que agredir a un menor de edad y acusarlo de “ratero” por ingerir una bebida antes de pagarla, a lo que internautas reaccionaron apodándola como “Lady Oxxo”.

“El hecho que vayas a pagar la mercancía no te da derecho a tragártela antes de pagar, te da derecho a tragártela después de pagar, ¿entiendes eso o no tienes cerebro en tu cabeza?” , le gritó la cajera al joven.

Lady Oxxo explota por falta de cambio

La supuesta víctima, quien publicó el video a través de su cuenta de Tiktok (@usuario_2..3), señaló que la agresión verbal que sufrió fue en una sucursal cerca de la estación Cuitláhuac de la línea 2 del STC Metro.

Asimismo, el menor de edad explicó que el verdadero motivo que hizo explotar a la cajera fue porque no tenía cambio.

“Estaba en la fila del oxxo y yo la vrd venía con sed lo cual la abrí y le di un trago, tocó mi turno de pasar y me cobró la coca y me dijo no tienes uno más chico lo cual mi billete era de $100 hahaha y la coca valía $25 pues no es un billete grande” , detalló.

Cajera del Oxxo agrede a menor de edad

En el video, que inmediatamente se viralizó en las redes sociales y cuenta con una duración de casi tres minutos, se escucha cómo la cajera insulta al joven ante la presencia de otros clientes.

“Pinch* gente mi*rda, ratera, ya me tienen hasta la m*dre” , mencionó la cajera.

“Ahora hasta ratero ¿Qué te robé? ¿Tu cambio, tu dinero? (…) ¿Te sientes robada?” , respondió la víctima que estaba esperando a que la mujer le cobrara el refresco.

“Y todavía está grabando el guey” , reprochó la mujer al darse cuenta que el joven estaba grabando todo.

“Pues sí, tengo 17 años. Tú no tienes derecho a ofenderme, yo no te estoy ofendiendo” (…) “¿Entonces me vas a cobrar mi coca o no?" , cuestionó el joven.

“Cállate. Cállate, p*nche chamaco, ratero de mi*rda. Súbeme a las redes, güey, que sepan que eres un p*nche ladrón que viene y se traga la mercancía sin pagar” , acusó Lady Oxxo.

A lo que el menor de edad seguía defendiendo que él no había robado nada y que estaba esperando su cambio.

Internautas reaccionan

El video de la agresión verbal recibió más de 11 mil comentarios, en los cuales los usuarios de Tiktok dejaron ver su indignación por la actitud de la cajera.

“Yo creo que tampoco ella tiene derecho de hablarle de esa manera al chico, el no se robó nada” , defendió una usuaria.

Asimismo, algunos otros internautas se mostraron a favor de la mujer.

“La neta, si estuvo mal el vato, a veces no hay cambio como para que la gente queriendo garantizar que uno les de feria de su billete, y si luego no hay cambio pues nosotros que podemos hacer: NADA PD: no trabajo en oxxo, pero si de cajero en una tienda” , comentó otra persona.