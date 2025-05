Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, protagoniza la portada de junio de la revista Vogue en su edición México y Latinoamérica; en redes sociales circulan detalles de la sesión fotográfica que rodó en playas de Miami para el medio.

La celebridad y modelo de redes sociales se lució más bella y joven que nunca en el reciente número de Vogue con varios atuendos de lujo, uno de ellos se trató de un conjunto azul pastel con negro de Chanel.

El conjunto estuvo compuesto por una minifalda de flores azules con bordes negros y herrajes del logo de la marca frnacesa; también contó con un blazer de mangas cortas, un top tank negro y joyería fina.

Como es su estilo, Roccuzzo se lució con un maquillaje sencillo, pero glamuroso que destacó su belleza; el cabello, por su parte, se lució peinado en mechones lacios con flequillo largo asimétrico.

Antonela aparece con este outfit en la portada de la glamorosa revista; otros atuendos que usó fueron: un maxivestido black and white con falda de tipo sirena y cuello halter, además de un vestido bordado con cuentas blancas y negras en forma de un voluminoso vestido.

La sesión fue rodada en el hotel Faena de Miami, frente a sus idílicas costas.

Durante la entrevista que cedió en exclusiva, la argentina habló sobre su rutina de ejercicio como una necesidad para estar y sentirse bien más allá del aspecto físico, en especial con su salud mental.

“Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra. Si tengo un día que no entreno, que no puedo hacer mi rutina, ese día yo voy a estar un poco más cruzada. La salud mental es importantísima para estar bien y positiva”. dijo.

En la misma charla habló de su faceta como madre de familia y la forma en que educa a los hijos que comparte con el astro del futbol, en torno al estilo de vida que llevan por la fama internacional de Messi y la atención mediática que reciben en todo momento.

“Lo más importante para nosotros es que sepan que no somos más que nadie”, señaló la oriunda de Rosario, Argentina. “Siempre intentamos que mantengan los pies en la tierra”, agregó.

La también influencer se refirió a su éxito en redes sociales y el contenido que comparte, mismo que ha hecho que se llene de millones y millones de seguidores tan sólo en Instagram: “Hay que ser muy responsables con lo que son las redes sociales porque son todo un tema, lo que elijo mostrar y compartir me lo tomo con mucha responsabilidad”, señaló.

“Hay que tener cuidado porque hoy las redes son un poco peligrosas también, muchas chicas y chicos viendo a sus ejemplos a seguir y hay una cosa también de compararse. Entonces, yo me lo tomo con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Elijo qué compartir pensando en eso y en hacer foco en lo que es real”, apuntó.