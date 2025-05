Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una sesión fotográfica en la playa para promocionar los recientes lanzamientos de su marca de trajes de baño llamada Topic of C.

La cuenta de Instagram de la marca compartió varias tomas de la sesión, incluida una foto en la que la sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas color dorado, compuesto por un diminuto sostén de triángulo de cuello halter.

Agregó un bikini de cintura baja atado por los costados. Casi toda la nueva colección de prendas para el verano 2025 presentan diseños similares, incluidos los vestidos, monokinis y los bodysuits.

Otro atuendo que usó en la sesión se trató de un conjunto blue ocean con sostén de finos tirantes y un bikini decorado con argollas doradas; a ambos looks le sumó bisutería transparente y dorado.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado de lado con mechones lacios peinados hacia atrás.

“Paleta de colores veraniegos @tropicofc”, escribió en su cuenta de Instagram.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue precisamente creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

En una entrevista que le dio a Forbes, la celebridad dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.

Hace unos meses, la modelo sudafricana fue una de las protagonistas que modelaron en el inicio de la nueva era de Victoria’s Secret Fashion Show, que se transmitió con rotundo éxito en plataformas streaming y tuvo como protagonistas a estrellas de las pasarelas como Bella y Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Kate Moss y Tyra Banks, por mencionar a algunas.

Se prevé que el fashion show llegue este 2025 con más sorpresas y retomando la estética con la que la marca de lujo hizo su regreso internacional.