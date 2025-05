Candice Swanepoel, modelo estrella de Victoria’s Secret, compartió detalles de una reciente sesión fotográfica que realizó en para promover precisamente la nueva colección de lencería femenina y ropa casual que lanzó esta marca de moda con Altuzarra.

La supermodelo posó para la cámara ataviada con un escaso, pero glamuroso look negro estructurado con un vestido lencero de tirantes que usó al estilo braless, con escote abierto y falda recta.

Para la sesión también usó un bikini negro con sostén de hijo, a juego con una bata lencera rosa con blanco larga atada por la cintura. Remató el conjunto con un collar de oro y finos pendientes.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado de lado con mechones lacios peinados hacia atrás.

NO TE PIERDAS: Christian Nodal y Belinda lanzan canciones el mismo día; fans aseguran que siguen conectados

La celebridad sudafricana se unió a Victoria’s Secret para lanzar la nueva colección en colaboración con Altuzarra después de haber lanzado una línea de lencería y trajes de baño a través de su propia marca Tropic of C.

Candice lanzó la nueva colaboración con la marca de lencería de lujo a inicios de este año, poco después de que ella se convirtiera en una de las protagonistas en el regreso del fashion show de Victoria’s Secret en octubre pasado.

“Esta colaboración es increíblemente especial para mí. Victoria's Secret ha sido una parte fundamental de mi trayectoria, y volver con mi propia marca es un sueño hecho realidad”, dijo la celebridad en un comunicado.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue precisamente creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

En una entrevista que le dio a Forbes, la belleza dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.