Hailey Bieber fue una de las asistentes estelares a la MET Gala 2025, llevada a cabo en Nueva York el lunes pasado. A su paso por la alfombra azul, la modelo arrasó con su look sin pantalones, sólo luciendo a simple vista un blazer negro con medias minimalistas.

A través de sus redes sociales, Hailey dio detalles de su atuendo a través de una atrevida fotografía para la que posó ataviada con un minishort de corte bikini negro y las mismas medias que llevó a la alfombra.

La esposa de Justin Bieber se despojó de su blazer y de la ropa interior para posar de espaldas al estilo topless. Al look sumó gafas solares oscuras de estilo vintage, así como una copa de martini.

Hailey, de 28 años de edad, mostró su cabello castaño peinado en voluminosas ondas, mientras su rostro se vio maquillado con tonalidades bronceadas, con labial rosado y blush canela.

En otra publicación de Instagram, Hailey compartió detalles tras bambalinas del proceso de preparación previo a la noche más importante de la moda, en ella incluyó fotos luciendo su vestido para el after party, que se trató de un minivestido corsé dorado de terciopelo. “Lunes de MET”, escribió en el pie de foto.

Hailey Bieber va a la MET Gala sin su Justin Bieber en medio de rumores maritales

Hailey Bieber asistió a la gala con sus amigas Kendall y Kylie Jenner mientras Justin Bieber se quedó en Los Ángeles junto a sus amigos.

En los últimos meses se ha especulado que la pareja atraviesa serios problemas en su matrimonio, algunos de ellos vinculados con Selena Gomez y la supuesta incapacidad de Justin de superarla a pesar de que está casado con Hailey y tienen un bebé de poco más de ocho meses.

Además de estos rumores, se ha afirmado que Justin atraviesa un desequilibrio en su salud mental y abuso de sustancias ilícitas que lo están orillando al abismo.

Fuentes cercanas a la pareja le han dicho a la prensa estadounidense que Hailey está sumamente preocupada por el bienestar de su esposo y que le ha pedido a los seguidores de su iglesia que oren por él y su sanación.

Una fuente le dijo al Daily Mail que Hailey cree que sólo Dios puede ayudar a Justin a recuperarse, por lo que se está acercando cada vez más a la iglesia y pidiendo ayuda a los fieles.

“Justin está en una espiral. Está desquiciado, no duerme, apenas come y envía mensajes frenéticos en plena noche”, reveló.

“No se da cuenta de cuánta ayuda necesita, y todos alrededor están muy preocupados”. Según contó el insider, Hailey Bieber está pidiendo que oren por Justin ya que ella no ha podido hacer nada para que el cantante canadiense se recupere.

“Hailey ha pedido a todos a su alrededor que oren por Justin. Ella no puede sacarlo de esta. Sus allegados no creen que ni siquiera él pueda salir de esta. Sólo Dios puede ayudarlo ahora. Ya hemos pasado por esto antes, pero quizá no sea tan grave”, apuntó el insider.

En los últimos meses, Justin Bieber ha levantado la preocupación entres sus millones de fanáticos en todo el mundo por sus comportamientos extraños y errantes, que se creen son parte de una depresión grave y de otros problemas personales detonados por el caso de Sean Combs, P Diddy, a quien acusan de abuso sexual.

Aunado a los problemas de salud, se cree que Justin atraviesa una fuerte crisis matrimonial con Hailey a pesar de haberle dado la bienvenida a su hijo Jack Blues hace poco más de ocho meses.