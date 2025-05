La cantante Cazzu deslumbró a sus seguidores con una espectacular presentación en el concierto del rapero argentino Neo Pistea.

A través de redes sociales, se dieron a conocer imágenes y videos donde “La Jefa” baila y canta ataviada con una espectacular camiseta de red fishnet que dejó a la vista su lencería. Combinó el atuendo con una minifalda negra de cuero y medias rojas hasta los muslos.

Cazzu, de 31 años de edad, presumió su belleza con un maquillaje donde el delineado fue protagonista y dejó suelta su cabellera.

La sección de comentarios de los videos se llenaron de mensajes como: “Volvió la Jefa del Trap”, “Qué diosa es” y “Cazzu está en lo suyo”.

Cazzu también compartió el escenario con el rapero argentino C.R.O., quien fue su pareja hasta 2019, cuando se separaron para enfocarse en sus respectivas carreras musicales. “No puedo entender cómo después de andar con C.R.O. anduvo con Cristian Nodal” y “Si Cazzu y C.R.O. vuelven, yo vuelvo con mi ex” fueron algunos de los comentarios.

Cazzu se presentó en el concierto luego de lanzar su nueva canción “Ódiame”. Con este sencillo, la estrella dio una muestra más de su versatilidad, pues la letra se acompaña por ritmos de tango. Asimismo, el video la muestra bailando junto a su coprotagonista.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es lo que dice. Este sencillo inicia con las potentes frases: Cenizas quedan de los dos/ Tú me quemaste el corazón/ Oscureciste toda ilusión/ Yo mendigaba un poco de amor.

La canción continúa con una historia de desamor y traición que se transforma en resiliencia y superación: Y ahora, ¿quién, quién pierde más?/ Te veo llorando de soledad/ Rogando un poco de mi piedad/ La que vos no tuviste jamás.

El corto se centra en las frases: Ódiame si puedes, no puedes, no puedes nunca más/ Olvídame si puedes, no puedes.

Cazzu ha reiterado en diferentes ocasiones que sus letras no tienen una dedicatoria específica. Sin embargo, el público no dudó en relacionarla con Christian Nodal.

En entrevista con la revista Vogue México declaró: “La gente escucha estas canciones que en algunos momentos se les puede considerar que son literales, pero en realidad son la pura subjetividad mía y están envueltas en toda esta fantasía, por eso se llama inspiración y si no sería como periodismo, sería un relato real, pero la música no es así”.

Cazzu acaba de lanzar su álbum “Latinaje”, con canciones que pasan por géneros tan diversos como los corridos tumbados, la cumbia y el tango. Los seguidores de Cazzu y miles de mexicanos esperan con ansías que la argentina interprete “La Cueva” y otros de sus temas en vivo y se mantienen al tanto de posibles fechas para un tour.