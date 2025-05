La actriz y soprano Susana Zabaleta respondió a la crítica que Mariana Seoane hizo en torno a la relación sentimental que mantiene con el comediante e influencer de ‘La Cotorrisa’, Ricardo Pérez.

Durante el evento Diosas de plata 2025, Seone abordó el tema de las relaciones amorosas donde la mujer tiene más edad que el hombre, defendiendo la diferencia de edades en los vínculos sentimentales.

Sin embargo, al ser cuestionada por la prensa sobre el tema declaró lo siguiente: “Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie” , palabras que inmediatamente causaron la indignación entre internautas y fans de la pareja.

También lee: Nodal recuerda su primer fracaso en el amor y confiesa: "A mí siempre me gustó andar de noviecito"

Susana Zabaleta desmiente que Ricardo Pérez sea un 'mantenido'.

A través de un live en Instagram que 'La Zabaleta' dijo que se enteró de los comentarios que lanzó Seoane sobre su noviazgo con el youtuber.

“Ya me enteré de que si dijeron de mí, que si no dijeron, que si dijeron que yo mantenía a Ricardo".

Y aclaró: " Ricardo gana cuatro veces más que yo. Me choca que minimicen” .

Zabaleta dijo que los comentarios de la intérprete de ‘Me equivoqué’ son un “ataque ochentero, noventero” , reprochando que eso “de partirnos la m*dre unas con otras” ya son practicas antiguas dentro del espectáculo.

“Gracias a Dios las generaciones de ahora son más buena onda y eso se los agradezco” , afirmó Susana.

😱La actriz y cantante Susana Zabaleta respondió a su compañera Mariana Seoane, luego de que esta dejara entrever que Susana mantenía a su pareja, Ricardo.

¡Zabaleta fue tajante en su respuesta!



¿Y al final, qué le importa a Mariana? pic.twitter.com/dr9gZljvf6 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 5, 2025

Asimismo, la protagonista de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ declaró sentirse orgullosa de su hijo, Matías Gruener, tras las declaraciones que dio entorno a la polémica que desató Seoane durante un evento.

"Que increíble ver a tu hijo hablando de los amores de nuestras vidas, que sale a hablar de ti, a defenderte (...) nadie me tiene que defender de nadie, pero salió a dar una opinión acerca de mí, de su madre, de una forma… Ay hasta quiero chillar” , dijo muy conmocionada.

“Habló tan padre de mí, tan increíble de la relación que tenemos Ricardo y yo (…) Pues sí, lo demás me vale m4dres” , recalcó la actriz.

Matías se lanza contra Mariana Seoane

Durante la alfombra roja de ‘Teatro Breve’, el actor Matías Gruener e hijo de La Zabaleta, fue cuestionado sobre los comentarios que Seoane hizo ante los medios de comunicación en 'Diosas de Plata 2025'.

“Como dice mi mamá, ‘¡Qué hueva!”. Son comentarios que vienen desde la ignorancia y la envidia” , aseguró.

También, el joven artista que cada día está buscando su camino dentro del espectáculo, envió un mensaje a Mariana Seoane.

“Creo que lo que debería hacer, en vez de estar tirando comentarios así, debería buscar con quién compartir cosas tan bonitas y vivir la vida (…) No es una cosa de quién mantiene a quién (…) es una cosa de que se amen y punto”, concluyó Gruener.

Mariana Seone responde a Susana Zabaleta

Seona, que participó en la película mexicana ‘El candidato honesto’, respondió y frenó la polémica con una disculpa.

"Mi equivocación fue en repetir lo que uno de ustedes me dijo, que si yo mantendría a alguien como Susana Zabaleta a Ricardo. Yo repetí eso, fue mi error y por eso pido una disculpa por haber repetido algo que no debía hacer, pero yo no metí la cizaña" , aseveró Seoane.

"Y sí, sí tuve el error de haberlo repetido pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo, que además ya sé perfectamente que se aman, que tienen una relación súper bonita.

Yo no tenía idea, no me ando fijándome en la vida de los demás ni soy nadie para juzgar, así que ahí está mi disculpa" , mencionó ante los medios de comunicación.

En cuanto a las declaraciones que hizo el hijo de Zabaleta, Mariana Seoane aprovechó el momento para felicitar a la actriz.

"Quiero felicitar a Susana porque tiene un hijo que, además de valiente, aguerrido, talentoso y que se haya portado en la manera que se portó.

Que bueno no entrar en rollos (…) Yo no quiero ponerme en pleito con nadie" , concluyó Mariana.