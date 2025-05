Majo Aguilar, cantante del regional mexicano, presentó a la prensa su show “Mariachi Mío Tour” y aunque destacó que no hablaría sobre Ángela Aguilar y por ende del matrimonio de su prima con Christian Nodal, no pudo evitar la pregunta sobre una posible colaboración con Cazzu y Belinda, ex parejas del cantautor y esto fue lo que dijo.

Durante varios años, Majo ha reiterado a los medios que no le gusta hablar de las comparaciones con su prima y que está enfocada en su carrera, sin embargo desde hace unos meses a la fecha, la hija de Antonio Aguilar ha dejado claro que existe un distanciamiento con su tío Pepe Aguilar y Ángela Aguilar y que ya no son tan cercanos como antes.

Por lo anterior no es de extrañar que en la rueda de prensa que ofreció para hablar de su próximo show en el Teatro Metropolitan, el 7 de junio, Majo haya respondido, a pregunta expresa, que no tendría inconveniente en colaborar con las ex parejas de Christian Nodal, quien se casó con su prima Ángela Aguilar el pasado 24 de julio.

“Estoy abierta a hacer colaboraciones con personas talentosas. Sí, sí, claro que lo haría (Belinda), con Cazzu, siempre coon respeto”, y destacó que “es lindo trabajar con personas talentosas”.

Recordemos que enero pasado, Majo abrió live en su cuenta de Tiktok y dijo que después de rechazar hablar sobre la situación familiar con el resto de los Aguilar, consideró que era el momento de dejar claro qué pasaba con su tío Pepe y su prima Ángela.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”