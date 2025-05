La actriz Eiza González deslumbró en su cuenta de Instagram al usar un elegante conjunto en color negro para la gira de su nueva película Fountain of Youth.

“¡París! Estamos muy felices de compartir Fountain of Youth con todos ustedes. Qué manera de iniciar nuestro tour de prensa”, escribió.

En la fotografía irradia belleza con una blusa negra de franjas blancas que parece tener una corbata atada al cuello. Lleva un pantalón de tiro alto, combinado con un saco y sandalias a juego.

Sus estilistas dieron volumen a su cabello al peinarlo en ondas y maquillaron su rostro con tonos neutros y labial nude.

Sumó decenas de comentarios de sus seguidores que incluyeron: “Una de las más hermosas y elegantes mujeres. Además, hermosos ojos y mucho talento”, “Estás imparable” y “Muero de tanta belleza”.

La película La fuente de la juventud cuenta la historia de dos hermanos que “unen sus fuerzas para buscar la legendaria fuente de la juventud. Utilizando pistas históricas, se embarcan en una búsqueda épica llena de aventuras. Si tienen éxito, la mítica fuente podría concederles la inmortalidad”, dice la reseña de IMDb.

Los coprotagonistas de Eiza González son nada más y nada menos que Natalie Portman y John Krasinski. Así que sigue poniendo el nombre de México en alto.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

A través de su cuenta de Instagram, deslumbra con sus invitaciones a galas y premiaciones. Sin duda, ha llegado a un gran nivel.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.

Ahora es una de las mexicanas más exitosas en Estados Unidos y sigue brillando con producciones en ese país.