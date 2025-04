La actriz mexicana Eiza González, de 35 años, deslumbró al lucir su look vaquero más sexy en Instagram.

La estrella de La Máquina desató reacciones al lucir su figura casi irreal con un corpiño blanco, de moño al centro, y sobre él una camisa en color camel. Llevó jeans negros hasta la cintura y un sombrero que hizo juego.

Eiza González irradió belleza dejando al descubierto su piel bronceado y resaltó sus rasgos con un maquillaje de apariencia natural, donde destacó sus labios rojos y amplias pestañas negras.

Sumó decenas de comentarios que alabaron su belleza. “Hermosa”, “Amamos los momentos de vaquera” y “Tienes mi corazón. Me encanta verte tan conectada con tu esencia fueron algunos de los comentarios”.

A inicios de abril, Eiza González asistió a la premiere de su nueva película Ash. Su coprotagonista es la estrella de Breaking Bad, Aaron Paul.

La película sigue a Riya (Eiza), quien se despierta en un planeta misterioso y descubre que sus compañeros de tripulación han sido asesinados. Cuando un hombre llamado Brion (Aaron) llega para rescatarla, se produce una terrible experiencia de terror psicológico y físico.

Eiza González es muy famosa en Estados Unidos por sus papeles en Baby Driver (2017), Godzilla vs. King Kong (2021) y The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024). En 2025 se estrenará su thriller de acción In The Grey, dirigido por Guy Ritchie y también protagonizado por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

En entrevista con la revista InStyle, Eiza González confesó que le han negado papeles por ser “demasiado atractiva”.

“Recuerdo que dijeron en tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva’”.

Eiza González agregó que tuvo una crisis de identidad durante mucho tiempo y que incluso consideró afeitarse la cabeza y cubrirse más para parecer menos atractiva. También habló sobre los estereotipos que predominan en Hollywood sobre las mujeres latinas.

“Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia. Fue realmente difícil. Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada lo que se piensa de una mujer latina. Es tan decepcionante y tan patético”, dijo.

Para la actriz, salir del estereotipo de sexy ha sido el mayor desafío de su carrera.

Eiza González encontró su vocación a los 13 cuando fue inscrita en un curso de actuación en M&M Studio, dirigido por la también actriz mexicana Patricia Reyes Spindola.

Fue a los 14 que comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística. Sólo esperó dos años para conseguir su primer protagónico en la telenovela juvenil Lola érase una vez como Lola Valente.

A los 17 dejó México para estudiar en Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York.