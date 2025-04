Ingrid Coronado generó conversación en redes sociales, esta vez con una emotiva publicación en Instagram que, sin necesidad de un audio, ha dicho más que mil palabras. Internautas señalan que ese mensaje es una respuesta a la crítica y polémica que ha vivido desde que anunció su separación con Fernando del Solar.

La exconductora compartió un video que grabó “con el alma”, según sus propias palabras, para expresar todo aquello que durante años no se atrevió a decir. Sin embargo, el micrófono estaba apagado y no se grabó el audio.

Lejos de frustrarse, Ingrid decidió compartirlo así, con la convicción de que “mi verdad no necesita volumen, solo presencia” .

La publicación se vio acompañada con frases poderosas como: “me juzgaron por cosas que no hice” , “me cerraron puertas” , y una declaración contundente: “mi voz no se apaga. Y mi verdad no es negociable” .

Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una referencia directa a la difícil etapa que vivió tras su separación del conductor argentino Fernando del Solar, quien falleció en 2022 tras una larga lucha contra el cáncer.

¿Qué pasó en la relación de Ingrid Coronado con Fernando del Solar?

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se conocieron mientras trabajaban como conductores del programa Venga la Alegría. Su relación rápidamente captó la atención del público y, tras un noviazgo estable, se casaron en 2012.

Sin embargo, ese mismo año, a Fernando le fue diagnosticado un tipo agresivo de cáncer llamado Linfoma de Hodgkin. Poco tiempo después, la pareja se separó, lo que generó una fuerte ola de críticas hacia Ingrid, acusándola de abandonar a su esposo en el momento más difícil.

Durante años, Ingrid ha enfrentado señalamientos públicos y versiones mediáticas que la colocan como la villana de la historia con Del Solar. Asimismo, ella ha declarado en diversas entrevistas que la situación era mucho más compleja de lo que se percibía, y que tomó decisiones buscando lo mejor para su familia y su salud emocional.