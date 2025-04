Christian Nodal se encuentra en gira de medios para promover sus próximos conciertos, el 23 y 24 de mayo, en Zapopan, Jalisco. Durante la reciente conferencia que dio, el cantante reveló los proyectos que tiene en puerta.

Uno de ellos es un documental sobre su vida a lo largo de su carrera como exponente del regional mexicano, en el que pretende compartir su historia con los fanáticos y el público en general.

¿Incluirá sus polémicas con Ángela Aguilar y Cazzu? Tras la noticia de su documental, los internautas se sumergieron en largas conversaciones en redes sociales sobre lo que el originario de Caborca, Sonora, podría incluir en su documental, incluida su separación de Cazzu y boda con Ángela, misma que hasta el momento lo mantiene en el ojo del huracán.

Si bien esto es lo que el público desea ver, Nodal tiene otra idea para plasmar en su próximo proyecto.

Según lo que contó, el documental ya está grabado y se enfoca principalmente en su trabajo como compositor e intérprete dentro del estudio de grabación y en su colaboración con los músicos para crear éxito tras éxito.

“Queda un documental por salir que lo grabé para mostrarle a la gente cómo funciona, cómo se compone en el estudio, cómo vas direccionando a los músicos y para narrarles un poquito cómo salen las composiciones”, reveló.

En la misma conferencia habló de la hija que comparte con Cazzu, Inti, y a quien supuestamente no ve desde que cumplió un año en septiembre pasado. Nodal se refirió a la canción que le compuso y lanzó dentro del EP Pa’l Cora II, llamada Contigo al Cielo y habló sobre las posibilidades de que le dedique un video musical.

“Respecto a la canción que le hice a mi hija, no, no viene un video musical, de hecho, la nueva música que se está lanzando es para un álbum que se llama ¿Quién más como yo?, que ya no forma parte de Pa’l Cora parte II”, señaló.

Nodal se había limitado a hablar de su hija y de Cazzu en la anterior gira de prensa que realizó en la Ciudad de México; según se dijo, tenía prohibido nombrar a la pequeña frente a la prensa.

Estos rumores fueron refutados por la misma Cazzu recientemente cuando la entrevistaron en calles de Argentina. La cantante de trap dijo que no ha habido pláticas legales con referencia a este tipo de prohibiciones: “Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales”, detalló.

Cazzu también opinó sobre el matrimonio de su ex con Ángela Aguilar; señaló que no tiene ningún tipo de hostilidad en su contra y dijo que está bien si la pareja es feliz. “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia uno de ellos, de hecho, me encanta, si son felices me encanta”.