Por primera vez, Cazzu habló directamente del matrimonio y relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal; la argentina guardó silencio por varios meses hasta que fue cuestionada sobre la situación legal que estaría enfrentando contra el padre de su hija Inti. Cazzu reveló de qué forma comparte la crianza de su pequeña con Nodal y, además, dijo lo que piensa de la hija de Pepe Aguilar. “Yo no la juzgo, me encanta si son felices”, señaló.

Aunque en ocasiones anteriores Cazzu habló sobre lo que pasó con su relación con el intérprete de “Adiós, Amor”, esta fue la primera vez que respondió preguntas directas sobre Christian y Ángela. Desde hace algunas semanas circula el rumor de que la argentina y el mexicano sostienen una disputa legal por la custodia de su hija, al punto que Cazzu habría pedido que Inti no conviva con la hija de Pepe Aguilar.

Fue por eso que se buscó a la cantante argentina para que compartiera su postura y revelara si es cierto que no permitirá que Inti pase tiempo con Ángela Aguilar. En la cuenta de Tiktok @americatv publicó la entrevista que le hizo a la famosa cuando se encontraba al interior de su vehículo.

El reportero se acercó a Cazzu y comenzó a cuestionarla sobre su expareja Nodal y Ángela Aguilar. Tranquila y sin evadir las preguntas, la intérprete de “Con Otra” respondió si no quiere que su hija conviviera con la integrante más joven de la Dinastía Aguilar: “Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales”, mencionó.

Asimismo, se le cuestionó si no le molesta que la esposa de Nodal salga a decir que los medios y el público la critican sin saber. “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno ellos, de hecho, me encanta, si son felices me encanta”, aseguró.

Cuando se le preguntó sobre si mantiene comunicación con Christian Nodal dijo lo siguiente: “Nosotros tenemos una relación totalmente formal por el bien de nuestra hija”, por lo que únicamente hablan temas de Inti y nada más. “Ella está bien, está protegida, la cuido la crío con mucho amor y es una niña muy feliz”, aseveró.

También se le cuestionó sobre cómo se encontraba y dijo que muy bien, “enfocada en su música”; reveló que está soltera, que no tiene ganas de enamorarse pues tiene muchas cosas que hacer en este momento. No obstante, cuando el reportero le preguntó si había alguien cerca de ella “rondándola”, respondió: “Como siempre, como tiene que ser”.

¿Cazzu dijo que Christian Nodal no ve a su hija Inti desde septiembre de 2024?

Durante la entrevista, el reportero le preguntó a Cazzu si eran ciertos los rumores que aseguran que Christian Nodal no ve a su hija Inti desde septiembre de 2024 a lo que ella, sonrió y respondió: “esas no son preguntas que yo pueda responder”. Tras esto, en redes sociales los internautas interpretaron dicha respuesta como que el cantante mexicano ha estado ausente en la crianza de la pequeña.