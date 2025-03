Después de un sinfín de críticas y rumores sobre la intervención económica de su padre, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar recibió el galardón revelación de Billboard en la gala Women in Music.

Al subir al escenario, la cantante dedicó su premio a su abuela Flor Silvestre e hizo una mención especial a las mujeres migrantes, lo que le valió una ovación de pie y vítores entre los asistentes.

La menor de la Dinastía Aguilar dio un emotivo discurso de agradecimiento en el que habló del duro año que ha enfrentado a nivel personal por su matrimonio con Christian Nodal y la cancelación masiva de la que todavía es blanco en redes sociales: “este año casi me rompe”, dijo.

“He tenido que llorar el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado. Y sin embargo, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie, porque la música es lo que soy”, señaló.

En su discurso aconsejó a las jóvenes que “canten su verdad y cuando les digan que se callen, canten más fuerte”, haciendo referencia a lo que ha vivido en el último año en torno a las polémicas que ha protagonizado por su matrimonio con Nodal y su supuesta intervención en la relación que éste mantenía con Cazzu.

El público explotó en ovaciones para la cantante cuando le dedicó el premio a las mujeres migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos “con sólo esperanza en sus corazones, sólo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo. Merecen seguridad, dignidad, el derecho a soñar”.

Christian Nodal, el fan número 1 de Ángela Aguilar

Ángela estuvo acompañada de su esposo Christian Nodal y de su familia, Pepe Aguilar, su hermano Leonardo y su madre Aneliz. En redes sociales circulan videos de el cantante apoyando a su esposa y demostrándole cariño durante la gala.

Durante una entrevista que le dio a People en la alfombra azul de los premios, Ángela habló sobre su esposo y el apoyo que éste le da, incluso reveló que Nodal es su fan número uno.

“Es increíble, sabes. Me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno. Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, dijo.

La pareja más famosa del espectáculo pronto cumplirá un año de salir públicamente. Cabe destacar que Nodal anunció en sus redes sociales su separación de Cazzu en mayo de 2024, casi dos semanas después se reveló que había iniciado un romance con Ángela; para julio, la pareja ya había contraído matrimonio.