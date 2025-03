Una vez más, Meghan Markle habría hecho enojar su cuñado, el príncipe William, por su comportamiento en público: en esta ocasión la esposa de Harry habría provocado la furia del heredero al trono de Reino Unido por copiar el estilo de la princesa Diana, así lo dio a conocer una fuente. William estaría tan cansado de dicha actitud de Meghan que le gustaría decirle que “deje en paz el recuerdo de su madre”.

El príncipe William es uno de los integrantes de la familia real que no tiene una buena relación con Meghan Markle prácticamente desde que se unió a la realeza británica, así lo han reportado medios internacionales. En su momento, se dio a conocer que el príncipe de Gales no estuvo de acuerdo con que Harry se casara tan rápido con la exactriz de Suits.

Y la enemistad entre ellos creció cuando Meghan y Kate Middleton comenzaron a tener diferencias, por las cuales, a la fecha, están distanciadas y con una probabilidad muy baja de reconciliación.

Pero tal parece que el desagrado hacia la duquesa de Sussex creció en las últimas semanas luego de Meghan apareciera con una sudadera muy similar a la que llegó a vestir la princesa Diana.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que el príncipe William está furioso porque su cuñada copia continuamente el estilo de su madre. “William mantiene la compostura en público y jamás criticaría abiertamente a la esposa de su hermano Harry, pero en privado se enoja por su comportamiento imitador”, contó.

Según la fuente, William ha estado furioso porque Meghan y Harry hablan mal de la familia real desde que abandonaron sus deberes reales, pero está especialmente molesto por cómo la duquesa de Sussex utiliza el recuerdo de Lady Di.

La fuente también señaló que es probable que Meghan esté haciendo todo esto “como un esfuerzo generoso para honrar a Diana y mantenerla presente en la vida de sus nietos, a quienes no llegó a ver. Pero lo hace mientras produce programas de televisión con fines de lucro y lanza su marca de estilo de vida As Ever, lo que hace que algunos duden de su sinceridad”.

De acuerdo con el informante, a William le encantaría decirle a Meghan “deja en paz el recuerdo de mi madre", pero sabe que no puede controlarla, y eso le desespera.