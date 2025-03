Meghan Markle estrenó su serie de Netflix, titulada “With Love, Meghan” y desde que salió a la luz ha sido duramente criticada, ya sea por el comportamiento de la duquesa de Sussex, por las recetas de cocina que comparte o por las historias que cuenta, como en la que insinuó que tuvo una infancia pobre; fue su hermano, Thomas Markle Jr., quien aseguró que Meghan miente en la serie, pues no sufrieron carencias.

La nueva serie de Meghan, lanzada en Netflix hace sólo unos días, no ha tenido la respuesta que la esposa de Harry esperaba; al contrario, ha recibido varios señalamientos de fanáticos y expertos de la realeza que critican el contenido que se presenta en dicho programa.

La duquesa de Sussex no ha convencido con sus recetas de cocina ni con las historias que cuenta y menos si alguien de su familia sale a desmentirla; tal es el caso de su medio hermano Thomas Markle Jr., quien vio la serie y se lanzó en contra de ella. Se sabe que la esposa del príncipe Harry no mantiene una buena relación con la mayoría de su familia y su hermano es uno de ellos.

El enojo de Thomas Markle Jr. surgió luego de que Meghan hablara de su infancia en su nueva serie y afirmara que “creció con mucha comida rápida y cenas preparadas en bandejas de televisión”. También, aseguró que a menudo comía en Taco Bell y Jack In The Box, cadenas de comida rápida en Estados Unidos. Con estos comentarios, Meghan habría dejado entrever que tuvo una infancia “pobre” en la que sólo pudo alimentarse de esa manera.

Por tal motivo, el hermano de Meghan se lanzó en su contra y desmintió lo dicho por la duquesa de Sussex. “Esa es otra de las historias absurdas que le vendió a la familia real para ganarse la compasión", dijo a TalkTV. “No éramos pobres”, enfatizó.

Hermano de Meghan siente ‘pena’ y ‘vergüenza’ tras ver su nueva serie de Netflix

Por otro lado, el hermano de Meghan contó que al ver la nueva serie “With Love, Meghan” sintió, por primera vez, “pena” y “vergüenza” por ella. Thomas Markle Jr. y la duquesa de Sussex no tienen comunicación desde hace aproximadamente 10 años, informaron medios internacionales.

Hermano de Meghan asegura que no deja que su papá vea la serie de Netflix porque ‘podría morir’

De igual forma, Thomas Markle Jr. afirmó que no deja que su padre vea la nueva serie de Meghan debido a su deteriorado estado de salud. “No tenía suficiente medicación para el corazón para que él la viera (…) no quería que estirara la pata, así que tenía que ir a renovarle la receta antes de dejar que la viera”, finalizó.