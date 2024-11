El príncipe Harry estaría listo para pedirle perdón a su hermano William y a Kate Middleton, pero Meghan Markle estaría bloqueando todos sus intentos. Un experto real y una fuente cercana revelaron que la duquesa de Sussex se opone a que su esposo regrese a Reino Unido y hable con su familia. ¿Por qué? Esta sería la razón.

La pelea entre Meghan y Harry con la familia real comenzó de manera pública una vez que decidieron abandonar sus deberes reales e irse a vivir a Montecito, California. Desde entonces existe un distanciamiento que se ha hecho más grande con las declaraciones de los duques de Sussex en plataformas como Netflix, o a través de publicaciones, como el libro “Spare”.

Aunque se rumora que la pareja real necesitaría ayuda económica debido a que sus proyectos personales no han despegado como quisieran, además de que su futuro es incierto en Estados Unidos luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones, se dio a conocer que Meghan estaría poniéndole “obstáculos” a Harry para que no se acerque a William.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que el príncipe Harry estaría "listo para olvidar" los problemas con su hermano, Kate Middleton y con toda la familia real, pero Meghan Markle aparentemente no está de acuerdo con esta decisión.

En el libro "Endgame", del biógrafo real Omid Scobie, se menciona que la duquesa de Sussex "no quiere volver a poner un pie" en Reino Unido nunca más, esto debido a los tratos que habría recibido por parte de la realeza británica. No obstante, el príncipe Harry no piensa igual que ella y ya estaría buscando la forma de comunicarse con su familia para reconciliarse.

La corresponsal Jennie Bond dijo para RadarOnline: “Al principio, fue Harry quien exigió una disculpa. No iba a haber un encuentro de voluntades ni un encuentro en la realidad hasta que hubiera una disculpa por las afrentas que él creía que se habían hecho a su esposa. Pero ahora creo que las tornas han cambiado un poco".

Añadió: "Los mensajes que llegan del lado de Harry son que está dispuesto al menos a perdonar y que ama a su familia. Lo ha dicho bastante públicamente. Quiere verlos más a menudo”.

Ante este panorama, Meghan ha dejado en claro que no quiere volver, por lo que podría estar poniendo barreras para que Harry se reconcilie con Kate Middleton y William. “Meghan no está nada feliz. Tiene pánico de que su marido sea arrastrado de regreso a su antigua vida. Es mucho mejor para ella si él se queda fuera para poder mantenerlo firmemente a su lado. La idea de que él se convierta en amigo y vuelva a la corona le causa pánico”, informó el medio Closeronline.