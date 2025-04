Cazzu sorprendió a sus fans y encendió las redes sociales con una sensual e inesperada foto que compartió para deleite de todos sus seguidores. La argentina subió una provocativa imagen a su cuenta de Instagram con la que inmediatamente se ganó miles de halagos y comentarios. Los fans no dudaron en expresarle todo su cariño y la llenaron de halagos: “Es bella natural, sin esponjas ni extensiones”, le escribieron.

Pese a que en los últimos meses su vida privada ha sido tema de conversación a nivel internacional debido a su rompimiento con Christian Nodal, Cazzu ha tratado de mantener de forma discreta sus temas personales, por lo que muy pocas veces comparte detalles de su vida íntima.

Tal es el caso con su hija Inti, ya que no sube de manera frecuente fotografías de la pequeña y cuando lo hace causan revuelo pues sus seguidores se muestran encantados por ver cómo ha crecido la niña.

Pero en esta ocasión, Cazzu decidió mostrar su lado sensual y compartió una atrevida foto en la que luce sus tatuajes con muy poca ropa. Sin escribir ningún mensaje en la publicación y dejando que las imágenes hablen por sí solas fue como la argentina sorprendió a sus fanáticos.

“Dios santo y la virgen María”, comentó su amiga La Joaqui, quien destacó su belleza y apoyó a Cazzu con las fotos que compartió, las cuales se sospecha podrían estar relacionadas con el lanzamiento de un nuevo tema o álbum.

Los seguidores de la cantante argentina no pudieron evitar comparar a la estrella de “Con Otra” con Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal; señalaron que Cazzu posee una belleza única, natural y que difícilmente la intérprete de “Qué Agonía” "podrá parecerse a ella".

Cazzu comparte foto y explotan las redes. Foto: Tomada de Instagram @cazzu

“Reina”, “Hermosa”, “Bella natural, genuina y soporten”, “Se viene nuevo material”, “Toda una diosa”, “A diferencia de otras, Cazzu es el verdadero mujeron, ella no aparenta ser lo que no es, ella no necesita comprar premios o entrevistas” y “Ella sí duerme tranquila porque el enemigo se lo ganó otra, ah.. y no usa esponjas, ni extensiones”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los fans al par de fotos que subió Cazzu, las cuales ya rebasaron un millón de "me gusta" en Instagram.